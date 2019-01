Netflix: una serie TV di Resident Evil è in arrivo

Netflix sta attualmente sviluppando una serie TV dedicata a Resident Evil, secondo un rapporto di Deadline. Non c’è stato alcun annuncio confermato per la serie, o qualsiasi indicazione su quando potrebbe arrivare. Secondo il rapporto, Constantin Film, lo stesso studio dietro i film di Resident Evil, è al timone di questa nuova serie. Tuttavia, uno showrunner non è ancora stato selezionato.

I dettagli sono apparentemente ancora piuttosto vaghi, con lo spettacolo che si suppone sia stato fatto per espandere ulteriormente la tradizione dei giochi e approfondire la mitologia dell’universo Resident Evil. Sembra che, proprio come i film, questa serie utilizzi i giochi di Resident Evil come modello libero, anche se saranno inclusi elementi di firma e cose nuove.

Resident Evil: il remake

Dal punto di vista del gioco, Resident Evil 2 ha ottenuto un remake che è uscito il 25 gennaio. Alcuni giocatori hanno dato un voto di 9/10 al noto videogioco, scrivendo, “Resident Evil 2 non è solo un remake stellare dell’originale, ma è anche semplicemente un forte gioco horror che offre situazioni ansiogene e grottesche, in cima a alcune delle voci più belle della serie, ma soprattutto, il remake è un gioco impressionante per il fatto che va all-in sulla pura esperienza di horror di sopravvivenza, abbracciandolo con sicurezza per il suo tono orripilante e raramente lasciandosi sfuggire fino alla conclusione della storia.”

“Resident Evil 2 ha le sue radici saldamente nel passato, continua la recensione, (ma) rielabora gli orrori familiari in qualcosa che sembra nuovo di zecca e tutto suo“. Dunque, la critica ha accolto molto bene la versione rimasterizzata di uno dei giochi più famosi e giocati della storia dei videogames.

Il DLC gratuito è già stato confermato per il remake, così come il ritorno delle 4 modalità Sopravvissuto e Tofu, preferite dai fan di Resident Evil 2. Il gioco è disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Bisognerà quindi aspettare, tornando alla serie TV, un possibile comunicato ufficiale.