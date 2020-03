Maurizio Costanzo Show, sospesa la messa in onda: la riapertura a data da destinarsi

Si sente molto spesso in questo periodo la famosa frase “a data da destinarsi”, frase che ha coinvolto tutte le sfere della società, dalla politica all’istruzione, per finire sul mondo della tv e dello spettacolo. La pandemia di Coronavirus ha interessato tutto il globo, mettendo la maggior parte dei paese in ginocchio, sotto il profilo economico e sociale.

Numerosi infatti sono stati i programmi che si sono ritrovati dinanzi alla tragica scelta di dover chiudere battenti, o rinviare l’inaugurazione della prima puntata, come nel caso del famoso programma La Corrida, dove il pubblico era un elemento fondamentale. Non dissimile da questo esempio è stato la sorte del famoso show decennale “Maurizio Costanzo Show“.

Lo show del decano del giornalismo italiano, Maurizio Costanzo, si ritrova anch’egli costretto ad alzare bandiera bianca dinanzi al virus, ed enunciare la famosa frase “A data da destinarsi“. Infatti il comunicato del rinvio dello show di Costanzo è stato annunciato da “Dagospia” che recita: “Si fa prima a dire cosa resta in onda: salta anche il ritorno del ‘Maurizio Costanzo Show’ previsto a inizio aprile. Alla base ovviamente i problemi organizzativi, l’impossibilità di rispettare le distanze sul palco, il pubblico assente in teatro e le difficoltà con gli ospiti. Rinviato a data da destinarsi.“

Intanto però c’è chi invece tiene duro, chi preferisce creare ancora la sua rete di informazione e intrattenimento, senza ovviamente trascurare l’aspetto della preservazione del suo staff, come nel caso di Mediaset. L’azienda infatti, dopo un attenta analisi del comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri, afferma che continuerà a mandare in onda i suoi programmi di punta, come “Striscia la Notizia”, “Amici”, “Grande Fratello Vip”.

Quest’ultimo programma ha subito però una piccola modifica sulla tabella di marcia, in quanto in origine venne deciso di prolungare la sua fine per fine Aprile, ma a seguito degli eventi odierni, si è deciso di anticipare la finale al giorno 8 Aprile, anticipante di ben 3 settimane la scadenza del programma.