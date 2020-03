Maurizio Costanzo, contrario alla chiusura di alcuni programmi televisivi per il Coronavirus

Maurizio Costanzo è stato protagonista di una recente intervista, dove ha posto l’accento sulla decisione della Mediaset, della Rai e di La7 di sospendere alcune trasmissioni a causa dell’emergenza Coronavirus. Il giornalista non ha avuto dubbi nel sottolineare di non essere d’accordo rispetto a questa scelta, di cui non ne comprende i motivi.

Anche alcuni programmi dello stesso Costanzo sono stati sospesi: un esempio si ritrova nella trasmissione in onda su Rai 1, “S’è fatta notte” la cui stagione è partita nello scorso febbraio. L’eccezione tra i programmi condotti dal marito di Maria De Filippi, ancora in onda è “L’intervista” che continua a essere trasmessa su Canale 5 ogni giovedì.

Le parole del giornalista

Queste sono state le dichiarazioni del giornalista che ha affermato: “Non sono d’accordo, è una scelta che non condivido fino in fondo, ma magari è realmente difficile portare avanti il lavoro in certe situazioni”. In particolare il conduttore ha fatto riferimento alla decisione della Rai di sospendere il programma S’è fatta notte, giunto alla sua tredicesima edizione. Maurizio Costanzo, nel corso della chiacchierata con il settimanale “Chi”, ha fatto alcune rivelazioni intorno a “L’intervista”, in merito al fatto che le prime due puntate sono state registrate all’inizio del mese di marzo.

Allo stesso tempo ha spiegato che sta cercando per capire come procedere con le nuove registrazioni: “Stiamo capendo cosa fare”. Ha posto l’accento sul coronavirus, ribadendo che esce solamente per motivi lavorativi: “Continuo a lavorare rispettando tutte le misure di sicurezza necessarie ed esco di casa solo per andare in ufficio”.

Infine Costanzo ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi, la quale in questi giorni è molto preoccupata per il marito, come ribadito dallo stesso giornalista. Queste sono le parole dell’ideatore del “Maurizio Costanzo show” riguardo alla moglie: “Mi dice di stare attento”.