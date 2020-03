Coronavirus, sospesi alcuni programmi su Rai 3: ritorneranno a breve

Le due reti più importanti, Mediaset e Rai, stanno continuando a cambiare i loro palinsesti a causa del Coronavirus. La situazione in Italia resta purtroppo grave, e dopo pochi giorni dal decreto firmato dal premier Giuseppe Conte, sembra che la curva di contaggi abbia avuto un leggero arresto, anche se la situazione è ancora molto critica.

L’ultima trasmissione saltata in Rai è “Chi l’ha visto?“, uno dei più seguiti sul terzo canale. L’intera redazione, insieme alla conduttrice Federica Sciarelli, è in quarantena dopo aver ospitato nella puntata di mercoledì scorso il medico, accademico e viceministro della salute del “Governo Conte II” Pierpaolo Sileri.

La sospensione del programma

A rivelare questa decisione è la pagina Twitter della trasmissione, annunciando di voler continuare a svolgere il loro lavoro grazie ai social network: “Ospite positivo al Coronavirus: ‘Chi l’ha visto?’ salterà solo una puntata. Rispettando la quarantena, il programma sarà pronto a tornare in onda su #Rai3 da giovedì 26 marzo. Federica Sciarelli e la redazione con sito e social garantiranno aiuto ai familiari delle persone scomparse”.

Come riportato dal sito de “Il Fatto Quotidiano“, delle fonti vicine a Federica Sciarelli rivelano che la conduttrice sta bene e non mostra nessun sintomo del Covid-19, per questo motivo la scelta della quarantena è solamente cautelativa. Una decisione molto simile è stata presa anche “Porta a Porta“, rinviato a causa dell’ospitata di Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, trovato positivo al virus.

Per le stesse motivazioni di “Chi l’ha visto?” e “Porta a Porta” è stato sospeso “Agorà“, condotto da Serena Bortone su Rai 3: “La positività al Coronavirus di un ospite intervenuto nei nostri studi ci impone il massimo rigore nei controlli sanitari. Agorà domani non sarà in onda al fine di garantire la sicurezza di tutti. Ci vediamo prestissimo”.

Viene sospeso per due settimane anche “Blob“, ma qui l’azienda di Viale Mazzini ha ricevuto delle critiche pesanti da Sabina Guzzanti, rivelando di non aver capito questa scelta della Rai.