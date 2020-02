Mattino Cinque: Raffaello Tonon attacca Pago e Serena, mentre Federica Panicucci saluta i pugliesi

A “Mattino Cinque” si è ancora una volta parlato del “Grande Fratello Vip” e in particolar modo della coppia, ormai sempre più al centro dell’attenzione, delle critiche, delle polemiche e dei chiacchiericci, ovvero quella composta dal cantante Pacifico Settembre, in arte Pago e l’ex tronista di “Uomini e Donne”, Serena Enardu.

A tenere banco ancora una volta, sono state le frasi pronunciate da Pago a Serena, mentre erano in giardino sotto le coperte, frasi che si rifanno all’omosessualità di Licia Nunez e al fatto che sia pugliese. Il cantante ha confessato alla sua compagna di essere geloso del legame di amicizia instauratosi tra lei e Licia, perchè omosessuale e pugliese.

Le parole di Pago hanno mandato il web su tutte le furie, in molti lo hanno etichettato come omofobo e perfino Barbara Eboli, compagna della Nunez è intervenuta scagliandosi contro il cantante. Nella puntata di “Mattino Cinque” andata in onda il 12 febbraio, la conduttrice Federica Panicucci ha salutato tutti i pugliesi e ha poi aggiunto: “Pugliese come se fosse una colpa. Io vorrei salutare gli amici pugliesi“.

Tra gli ospiti presenti in studio vi era anche Raffaello Tonon, il quale è intervenuto esprimendo il proprio parere sulla coppia: “Io a lui lo conosco da tempo, è sempre stato un uomo brillante, qui si sta dimostrando pesante. Lei non mi piace per niente, come l’aglio nella meringa. Lei ha quest’aria da maga Circe“.

A seguito delle parole pronunciate da Tonon, la Panicucci ha preferito dissociarsi, mentre i presenti in studio hanno affermato che se fino a poco fa la vittoria di Pago al “Grande Fratello Vip” era cosa fatta, adesso con l’ingresso di Serena tutto è cambiato e lo stesso concorrente si è letteralmente spento, concentrandosi solo ed esclusivamente sulla sua compagna, abbandonando i compagni di avventura e le dinamiche del gioco.