"Mattino Cinque", Antonella Elia lascia Pietro Delle Piane: la reazione inaspettata

Nella casa del “Grande Fratello Vip” una delle concorrenti più amate e odiate è sicuramente Antonella Elia. La donna ha fatto e fa molto parlare di se e nonostante negli ultimi giorni sia stata al centro di una violenta lite con Valeria Marini, trova comunque spazio per parlare della sua relazione con Pietro Delle Piane e sembrerebbe che la donna abbia deciso di chiudere con il suo compagno.

Difatti Antonella ha confessato ad Aristide Malnati di aver preso una decisione importante: “Ho deciso di lasciare Pietro. Per sicurezza lo lascio, poi si vedrà. Quando esco rifletto“. Il compagno della Elia è stato ospite di Federica Panicucci durante la puntata di “Mattino Cinque” andata in onda il 28 febbraio e proprio lì ha risposto alle affermazioni di Antonella.

La decisione della gieffina è stata dettata dal polverone che nelle ultime settimane si è alzato intorno a Pietro Delle Piane. Difatti l’uomo qualche settimana fa è stato fotografato in compagnia della sua ex fidanzata Fiore Argento, sorella di Asia. L’uomo a più riprese si è difeso, smentendo la cosa e anche quando è entrato in casa, per incontrare la Elia, ha ancora una volta negato il gossip che lo ha visto coinvolto.

La Panicucci ha naturalmente parlato a Pietro della decisione di Antonella e la risposta dell’uomo ha spiazzato tutti. Dopo aver visto le immagini nelle quali la Elia confessava ad Aristide di voler lasciare il suo compagno, Delle Piane non si è minimamente scomposto. E dopo che la Panicucci gli ha fatto notare la sua reazione l’uomo ha dichiarato: “Conoscendo Antonella, non ci lasceremo nè da parte mia nè da parte sua in tv. Secondo me è una richiesta di aiuto, una provocazione perché vorrebbe che tornassi nella Casa“.

La conduttrice ha inoltre sottoposto a Pietro la questione Fiore Argento. L’uomo si è ancora una volta difeso, negando il tutto e smentendo le dichiarazioni della sua ex. Inoltre a riprova delle sue affermazioni, Pietro ha portato in studio il certificato medico che proverebbe il suo reale problema alla schiena, ma Riccardo Signoretti, intervenuto telefonicamente, lo ha prontamente smentito, affermando che il certificato è datato 29 gennaio e dunque data successiva al suo incontro con Fiore. Ciò ha scatenato nuove polemiche in studio.