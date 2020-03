Mattino Cinque, Al Bano su coronavirus: "Si tratta di una terza guerra mondiale"

Nell’ultima puntata di Mattino Cinque – in onda martedì 10 marzo 2020 alle 8,30 su Canale 5 – si è tornati a parlare di Covid-19, meglio conosciuto ormai con il nome di Coronavirus, così come della recente decisione del Governo, che la scorsa serata ha emanato un nuovo decreto, estendendo la zona rossa a tutto il territorio italiano.

Gli italiani sono stati caldamente invitati a rimanere a casa, a non allontanarsi dalla propria città se non per comprovati motivi di lavoro o per ragioni mediche e familiari. Disposizioni che hanno seguito anche molti personaggi del mondo dello spettacolo, che a loro volta condividono sui social video in cui invitano i propri follower a seguire il loro esempio, rimanendo a casa.

La preoccupazione di Al Bano per il coronavirus

Mediaset ha preso la decisione di sospendere tutti i programmi di intrattenimento come Verissimo, CR4 e Domenica Live per dare più spazio all’informazione, assicurata oltre dai telegiornali delle tre reti del Biscione, anche da programmi come Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque. Proprio nelle ultime ore, a Mattino Cinque, il co-conduttore Francesco Vecchi ha raggiunto al telefono il cantante pugliese Al Bano Carrisi.

Il celebre “Leone di Cellino San Marco” ha dovuto rinunciare a molti dei suoi impegni professionali, che lo avrebbero portato non solo in giro per l’Italia, ma anche del mondo intero. L’artista, che recentemente ha scaldato insieme a Romina Power il pubblico di “Amici”, ha raccontato come sta vivendo questo periodo di emergenza per il coronavirus, in tal senso le sue parole: “Per la prima volta nella vita ho un po’ di paura, soprattutto per i miei figli. Per l’Italia e per il mondo” – quindi ha aggiunto – “Stiamo prendendo coscienza che si tratta di una terza guerra mondiale!“.

Al Bano non ha quindi nascosto la sua preoccupazione, che è aumentata anche in seguito alla recente decisione del Governo – annunciata dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella serata del 9 marzo – a seguito della quale l’intero territorio nazionale è stato considerato zona rossa. Al Bano Carrisi ha proseguito dicendo: “Siamo inermi al coronavirus, non perdona nessuno. Bisogna correre ai ripari“.