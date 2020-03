iorestoacasa: parte la campagna social degli artisti contro il coronavirus

Dopo le ultime stringenti norme antivirus, che vietano gli spostamenti non motivati, è arrivato il divieto assoluto di uscire di casa, per le persone sottoposte alla misura della quarantena (in primo luogo, tale provvedimento è stato disposto per tutte le persone rientrate al Sud, dalle zone rosse, nella notte del 8 marzo) o che sono risultate positive al virus.

Numerosi protagonisti della musica, del cinema e dello spettacolo hanno lanciato una campagna sui social Facebook e Instagram, per dire #iorestoacasa e cercare di sensibilizzare al contenimento della diffusione del virus anche i ragazzi, che potrebbero avere atteggiamenti più imprudenti: ciò a tutela della salute di tutta la popolazione.

A tal proposito hanno lanciato video messaggi sui social, con l’invito a restare a casa, da Jovanotti a Ligabue, Tiziano Ferro, Nek, a Fiorello, Chiara Ferragni, Cristiana Capotondi e tanti altri. I messaggi lanciati hanno come linea comune l’invito a seguire le direttive raccomandate dal ministero della Salute. Inoltre, viene puntualizzato il fatto che non c’è scuola non perché è vacanza ma perché c’è un’emergenza che riguarda tutti. L’invito finale di tutti è quello di fermare il contagio, facendo ognuno la propria parte, non potendo mandare in crisi il sistema sanitario. Le storie della Campania #iorestoacasa possono essere guardate su @Ministerosalute.

Il cantante Giuliano Sangiorgi ha postato un brano inedito, sulla necessità di restare a casa, che recita: “… In quel cassetto ho molti libri e un bel film. Facciamo finta che là fuori piove e che quel sole tarda ad arrivare. Ma è solo tempo da rispettare…”. Anche nella regione Lazio parte oggi su tutti i canali social la campagna “Io resto a casa” per fermare la diffusione del coronavirus.

L’obiettivo della campagna “Io resto a casa” è quello di sensibilizzare i cittadini a non uscire di casa, al fine di evitare i contatti sociali in un periodo di emergenza sanitaria. Dai dati della Johns Hopkins University emerge che il nostro Paese è al secondo posto nel mondo, dopo la Cina, per numero di vittime e di contagi.