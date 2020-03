MasterChef Italia 9: i finalisti sono Marisa, Maria Teresa, Davide e Antonio

Dopo tante puntate ricche di successo, giunge finalmente la finalissima della nona edizione di MasterChef Italia. Per la prima volta orfana di Joe Bastianich, l’edizione che si accinge a concludersi, evidenzia un grande risultato in termini di ascolti e di contatti sui social network. Dopo tante prove estenuanti, pressure test, invention test e prove in esterna, sono finalmente stati decretati i quattro finalisti.

Due donne e due uomini. Stiamo parlando di Maria Teresa, Marisa, Davide e Antonio. Tra i quattro, colei che risulterebbe essere la più quotata per la vittoria è la tanto odiata Maria Teresa. Quest’ultima, consulente finanziaria nella vita di tutti i giorni, è stata molto criticata dai compagni di avventura e sui social network per il suo atteggiamento da maestrina e apparentemente costruita in alcune reazioni.

La sua bravura, però, ha fatto sì che agguantasse la finale come il timido ma creativo e umile Davide, partito in sordina, che ha dimostrato di voler provare il tutto per tutto al fine di vincere il titolo tanto ambito. Marisa e Antonio, diventati molto amici durante l’esperienza tra i fornelli, hanno superato tanti pressure test ma hanno convinto gli chef a suon di creatività e grande determinazione.

Sfide estenuanti

L’ultima puntata di MasterChef Italia 9 andrà in onda su Sky Uno il prossimo giovedì 5 Marzo con i più famosi Chef stellati come Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. I temutissimi e preparatissimi chef, dopo tante puntate, hanno dato prova di aver scelto i quattro aspiranti chef più talentuosi fra tutti coloro che si son presentati ai provini.

Hanno sottoposto tutti i concorrenti a delle prove davvero molto complicate. Basti ricordare le lacrime di Francesca, le urla di Giada, la simpatia di Vincenzo e il carisma di Luciano. Tutti questi ingredienti hanno reso l’edizione che accinge a terminare ricca di colpi di scena e di grandi successi.