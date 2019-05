Grave perdita a "Masterchef": Joe Bastianich dice addio

Ad annunciarlo è il collega giudice del programma MasterChef, nonchè chef stellato di fama mondiale Giorgio Locatelli. Lo chef infatti è stato ospite nel noto programma condotto da Alessandro Cattelan “E poi c’è Cattelan” e durante la sua intervista afferma: “Il prossimo anno saremo solo in tre, non ci sarà Joe Bastianich“.

Giorgio Locatelli durante la divertente chiacchierata intavolata con Cattelan, ha di fatto rivelato un’importante anticapazione, affermando che nelle prossime edizioni di MasterChef italia non sarà presente nella giuria l’imprenditore Joe Bastianich: “Abbiamo già iniziato a girare, ma il prossimo anno saremo solo io Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, non ci sarà Joe Bastianich che ha preso altri impegni“.

A quali impegni si riferisca lo chef non è ancora dato sapere, ma ciò che è certo è che sicuramente Bastianich sarà assente già dalla prossima edizione di Masterchef. Nelle passate edizioni Joe si è contraddistinto per il suo carattere esigente, e certe volte anche severo, fino ad essere quasi scontroso; facendo di lui un personaggio importante del programma.

Durante l’intervista con Alessandro Cattelan, Locatelli ha raccontato anche della sua vita da chef e di cosa ne pensa del programma MasterChef, della sua vita a Londra, dove è proprietario del famosissimo ristorante che porta il suo nome; migliaia di personaggi famosi di fatto, visitano ben volentieri la sua cucina, attori e pop star tra i più famosi del mondo. Non è di certo un mistero la bravura e la maestria dello chef.

Oramai il programma MasterChef, il famoso e premiato cooking show in onda su sky uno, è divenuta una vera icona della programmazione di Sky, e Joe Bastianich ne ha fatto parte per diverse edizioni; nella versione italiana del noto programma, Joe ha coperto il ruolo di giudice dal lontano 2011, ed è stata una conferma di successo fino all’edizione del 2018. In precedenza nel 2010 ha anche partecipato all’edizione Americana di MasterChef dal nome omonimo “Masterchef USA” in onda su Fox, ed anche “Junior MasterChef USA” nel 2013, ed infine “Restaurant Start-Up” nel 2014 sulla rete CNBC.