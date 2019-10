Chef Giorgio Locatelli, la moglie afferma: "Masterchef sta rovinando il nostro matrimonio"

Il famoso cooking show “Masterchef” si appresta a spegnere le 8 candeline, facendo infatti ripartire la nuova stagione, l’ottava per la precisione. Uno degli show culinari più seguiti a livello planetario, con tantissime edizioni e varianti per ogni paese, con tanto di Chef ultra stellati del calibro di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, l’imprenditore Joe Bastianich, ed il famoso Chef Giorgio Locatelli.

Proprio a quest’ultimo chef, pare che il programma gli abbia consentito di acquisire una notevole notorietà e fama, oltre a quella che già possedeva in qualità di chef proprietario dell’omonimo locale situato a Londra; ciononostante però, là dove le condizioni lavorative di chef Locatelli vadano alla grande, lo stesso non si può dire per le sue condizioni di vita privata.

Pare infatti che la moglie durante un’intervista, prima ancora che iniziassero le riprese del programma, ha affermato: “Masterchef ci ha stravolto la vita“, spiegando infatti che da quando il marito ha iniziato questo percorso televisivo, i due si vedono sempre più di rado, addirittura sono arrivati al punto che riescono a vedersi ogni 5 mesi, alla fine di ogni stagione televisiva del programma, e questo ovviamente porta inevitabilmente a creare degli attriti nella coppia.

Locatelli è stato infatti ingaggiato per sostituire lo Chef Carlo Cracco, e a distanza di ben 2 stagioni si può dire che in realtà, Locatelli, ha saputo egregiamente portare avanti l’eredità ed il peso lasciato dal collega Cracco. Nonostante questo però, la moglie non sembra molto convinta di voler intraprendere questa nuova terza stagione (per Locatelli) di “Masterchef”.

Infatti a tal proposito, la moglie di Locatelli, Plaxy Locatelli, aggiunge: “Non sono sicura di volere questa terza stagione. Già queste ultime due hanno stravolto il nostro matrimonio.” In ultimo, sempre la moglie del famoso Chef, ha affermato che se vogliono che il marito continui a presentare il programma, la produzione deve fare una buona offerta, tale da convincerli a riprendere le riprese della nuova stagione.