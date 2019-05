Maria De Filippi, elogi dal direttore di Canale 5 per il successo di Amici

Con la vittoria di Alberto Urso, concorrente dell’edizione di Amici 2019, il talent condotto da Maria De Filippi, nell’ultima puntata di sabato 25 maggio, ha raccolto davanti allo schermo 4.804.000 spettatori pari al 27% di share e, a complimentarsi con la conduttrice troviamo Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5.

Un risultato incredibile per il talent giunto ormai alla 18esima edizione che non smette di sfornare talenti in modo da farli conoscere a tutti. Il programma, nell’ultima puntata, ha battuto anche la concorrenza di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, aggiudicandosi la prima serata.

In un comunicato diramato da Mediaset, Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha elargito molti elogi verso il talent che piace così tanto al pubblico. Secondo il direttore Scheri, si tratta ormai di un evento imperdibile, unico del sabato sera. A suo dire, ha un respiro internazionale, molto curato nei dettagli. Un programma molto seguito anche sui social e il web che commentano le varie esibizioni dei ragazzi.

Lo stesso Scheri non dimentica di elogiare la vera regina che ha dato vita a tutto questo, ovvero Maria De Filippi. Ecco i suoi complimenti per la conduttrice: “Dietro tutto questo c’è Maria de Filippi, fuoriclasse della televisione, che con passione e talento, uniti ad una professionalità impeccabile, ha reso Amici il talent show più longevo, bello e seguito d’Italia. Grazie a lei, a tutto il suo gruppo di lavoro, a Giuliano Peparini e ai ragazzi della scuola, ai professori, in generale a tutto il cast artistico e alla portentosa squadra produttiva”.

L’edizione di quest’anno del talent ha visto trionfare Alberto Urso, giovane cantante lirico che si è cimentato anche con il pop, non deludendo mai le aspettative e aggiudicandosi la vittoria finale contro Giordana Angi, arrivata seconda e che porta a casa il Premio della Critica. Nel frattempo, anche i ballerini della scuola possono ritenersi soddisfatti. Rafael ha vinto la categoria Danza + un premio da 50 mila Euro e la possibilità di lavorare in una compagnia di Madrid, mentre Vincenzo può lavorare per 6 mesi a New York nella compagnia di danza Complexion.