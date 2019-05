Amici 18, Alberto Urso si racconta dopo la vittoria: "E’ un sogno"

Alberto Urso, vincitore dell’edizione 2019 del popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Amici“, è tornato a far parlare di sé dopo aver ottenuto il podio del celebre talent show – che in passato ha sfornato artisti del calibro di Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Marco Carta – per alcune dichiarazioni cariche di emozioni rilasciate ai microfoni di Tim.

La prima intervista rilasciata dal talento vincitore di “Amici” è stata, quindi, fatta dallo sponsor che ha seguito e sostenuto i ragazzi della scuola di talenti di Maria De Filippi in questo lungo percorso, cioè la nota azienda di telefonia mobile, ai cui Alberto ha affidato le sue prime emozioni e sensazioni dopo aver vinto il duello finale con la cantante Giordana Angi.

Le prime parole di Alberto Urso dopo la vittoria

Se fino a qualche ora prima della finale Alberto Urso dichiarava tutta la sua ansia nell’affrontare la serata finale, dopo aver appreso della sua vittoria Alberto manifesta tutta la sua incredulità perché, in quanto cantante lirico, non si sarebbe mai aspettato di riuscire ad alzare la coppa. Il cantante ha dimostrato tutta la sua poliedricità e flessibilità nel passare da un genere musica all’altro, avvicinando così il grande pubblico di giovani che seguono il celebre talent alla lirica.

Alberto è un grande esempio per tutti i telespettatori, dunque meritatissimi i 150mila euro, a cui si aggiungono i 30mila euro del premio; come un disco rotto Alberto racconta le sue prime impressioni ed emozioni a Lorella Boccia, ripetendo sempre le stesse cose, così come fatto notare dalla stessa intervistatrice: “Vi giuro, ragazzi, non ci sto credendo. Sono veramente nel panico“.

Ma non è tutto perché Alberto aggiunge: “Emozione pura, adrenalina a palla, non so neanche io dove sono. Non ci sono parole per descrivere l’emozione che sto provando in questo momento. Non ci ho creduto, è un sogno” – quindi prosegue con – “Ancora non ho capito, devo metabolizzare. Grazie per tutto quello che avete fatto per me siete stati grandi e unici“.

Sul percorso fatto durante la permanenza ad “Amici”, Alberto dice: “Sono tanto orgoglioso, soddisfatto, molto emozionato. Non sono bravissimo a parlare, non mi esce neanche una parola. Ho dato il massimo, mi sento tranquillo e spero di non aver deluso nessuno. Spero di aver dato tanto a tutti quanti“.

Alberto poi ha ribadito che ogni giorno è una specie di lotta contro tutto perché stai lottando per la tua passione, dunque ogni momento è splendido. Il futuri di Alberto, neanche a dirlo, sarà ricco di sorprese e di grandi soddisfazioni, a cominciare dal premio in denaro vinto, che servirà ad aiutare la sua famiglia.