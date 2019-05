Amici 18, le parole di Giordana Angi dopo la finalissima: "Amici è stato vita, ho paura”

Sabato 25 maggio la finalissima di Amici 18 ha visto salire sul podio Alberto Urso che è riuscito a battere Giordana Angi per quanto riguarda la categoria del canto. L’ex cantante della squadra bianca però ha vinto il premio della critica del valore di 50mila euro grazie soprattutto ai suoi brani bellissimi come Casa, Chiedo di non chiedere e Ti ho creduto.

Giordana sicuramente otterrà delle soddisfazioni con il suo cd e forse, prossimamente, deciderà anche di salire sul palco di Sanremo ma per quanto riguarda l’oggi la cantante ha voluto rivelare le sue emozioni attraverso un lungo post sul suo profilo Instagram. Oltretutto la Angi, ha voluto parlare principalmente del sogno che ha vissuto partecipando al talent Amici di Maria de Filippi.

“Chiudo con la foto di un sorriso che ho addosso e che voglio tenermi stretto, tenendomene un po’ in borsa per quando ce ne sarà bisogno. Mi sento grata per ogni cosa capitatami in questo percorso. Per me Amici è stato vita, non TV perché mi ero promessa di provare a darvi la verità così per come la sentivo dentro di me” ha infatti chiosato Giordana.

La cantante ha continuato ringraziando i suoi tantissimi fans che l’hanno sostenuta durante il suo percorso ad Amici 18 sottolineando come sbagliando e cadendo è riuscita ad essere sempre sè stessa. Solamente con il coraggio delle sue fragilità avrebbe potuto pensare di fare un percorso sincero e riuscire, poi, a guardare i suoi fan negli occhi: “Altrimenti per me tutto questo non avrebbe avuto senso”.

La Angi ha concluso rivelando di aver vissuto una finale bellissima ma soprattutto un momento che non dimenticherà mai e che, ancora adesso, fa veramente tanta fatica a realizzare tanto da aver paura di svegliarsi un domani e scoprire che è stato tutto un sogno. “Grazie ad Amici per esser stata casa ed anche famiglia. Grazie ancora ad ognuno di voi. Grazie” ha concluso infatti Giordana che sicuramente avrà molto successo.