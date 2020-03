Era il 4 marzo del 2019 quando il mondo del cinema ha dovuto dire addio per sempre a Luke Perry. Il 53enne, allora impegnato con la serie “Riverdale“, è venuto a mancare in seguito ad un grave ictus ischemico. Il 28 febbraio fu ricoverato, ma le sue condizioni si aggravarono nei giorni successivi, fino alla decisine di staccare le macchine dopo un altro attacco che non gli lasciò scampo.

E’ ricordato soprattutto per il personaggio di Dylan McKay nella serie tv “Beverly Hill 90210”, il bel tenebroso che fece perdere la testa alle ragazzine di mezzo mondo. La sua scomparsa gettò nello sconforto i colleghi e amici che avevano continuato a frequentarlo anche fuori dal set.

Ad un anno dalla sua scomparsa continuano ancora le dimostrazioni di affetto, come quella di Lili Reinhart – la bionda protagonista di “Riverdale” – che su Twitter ha cinguettato: “Ho fatto un sogno la scorsa notte in cui vedevo Luke … e l’ho abbracciato così intensamente mentre piangevo sulla sua spalla, dicendogli quanto ci manca a tutti”.

L’omaggio di Sky per Luke Perry

Una cosa che, però, ha lasciato l’amaro in bocca ai suoi fan è stata la bislacca decisione dell’Academy, durante l’ultima Notte degli Oscar, di non inserire il nome di Perry nel consueto segmento degli Oscar In Memoriam. Dopo le critiche ricevute, L’Academy si è giustificata dicendo che i nomi erano davvero tanti e hanno dovuto fare delle selezioni: “Luke Perry e Cameron Boyce sono ricordati nella galleria di Oscar.com”, ha infine precisato.

Proprio oggi 4 marzo, Sky ha deciso di rendere omaggio al divo e sul canale Sky Family (canale 304) manderà in onda il film “Black Beauty – Una storia di coraggio” che vede tra i suoi protagonisti proprio Luke Perry. La pellicola racconta la storia della 15enne Audrey, volontaria in un rifugio di animali, che si prenderà cura di uno stallone nero, magnifico esemplare maltrattato e ridotto molto male. La ragazza chiederà il permesso di tenerlo al padre James – Luke Perry – che convincerà a sua volta il burbero padre e nonno di Audrey ad ospitalo nel suo ranch. Per lei sarà un’estate indimenticabile che la segnerà per sempre.