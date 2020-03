Live – Non è la D’Urso, salta la puntata di martedì: ecco il motivo

In un comunicato pubblicato sul sito “Mediaset Play“, la rete ha annunciato che “Live – Non è la D’Urso“, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, doveva andare in onda due volte a settimana per tenere informati i telespettatori sul Coronavirus. Infatti, oltre alla solita diretta di domenica, ci sarebbe stata una puntata anche di martedì.

Il comunicato dell’azienda recita così: “Raddoppia l’appuntamento di Canale 5 con Live – Non è d’Urso, in onda sia la domenica sia il martedì, e sono confermati gli appuntamenti di Retequattro con la variazione di Fuori dal coro che passa al mercoledì e di Stasera Italia Speciale in onda il lunedì”.

Salta la puntata di martedì

Nella diretta di domenica del “Live – Non è la D’Urso“, la conduttrice ha annunciato che martedì non andrà in onda. Il problema sarebbe stato causato dall’assenza delle telecamere, dei cameraman e tecnici, ma non esclude che potrebbe raddoppiare nelle prossime settimane.

Queste sono le parole di Barbara D’Urso in merito alla puntata di martedì: “Con molto orgoglio ho accettato questa richiesta della mia azienda. Devo confessarvi una cosa: man mano che passano i giorni, qui al centro di produzione di Milano, diventa sempre più complicato”.

Proprio per questo motivo è costretta a rinunciare alla puntata di domani: “Magari faremo il raddoppio, i tripli. Io sono qui e faccio quello che mi chiede l’azienda. Lo farò per voi, insieme a voi non questo martedì, probabilmente la settimana prossima”.

Questa mancanza di tecnici e altri componenti dello staff ha costretto molti programmi ad essere rinviati o chiusi in anticipo. L’esempio più evidente è quello del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, che deve chiudere prima a causa del Coronavirus.

Gli unici programmi che, almeno fino a questo momento, stanno resistendo sono quelli di informazione, come appunto “Live – Non è la D’Urso“, “Pomeriggio Cinque” e “Stasera Italia“, mentre ci si aspetta anche il ritorno di Nicola Porro su Rete 4.