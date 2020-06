Live – Non è la D’Urso, pace fatta tra Taylor Mega e Barbara D’Urso

Come ben ricordano i fan di “Live – Non è la D’Urso“, la conduttrice nel mese di gennaio è stata protagonista di una furente lite con Taylor Mega. Barbara D’Urso aveva infatti deciso di bannare l’ex fidanzata di Flavio Briatore dopo che lei ha postato sui social network una fotografia mentre fa il dito medio alle Forze dell’Ordine.

Dopo essere stata cacciata dalla D’Urso, la Mega si è sfogata duramente sui social network, rivelando di essere stata praticamente costretta dalla rete: “Mi dice che non mi invita più per la foto, ma ero io che non volevo più andare – precisa – E lo sapevano! E’ un mese che mi rompono il ca**o per andare in tv. Mi hanno rotto le pa**e finché non ho accettato il collegamento”.

Pace fatta tra Taylor Mega e Barbara D’Urso

Nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, si è parlato tra le tante cose delle truffe social. La Mega ha infatti dichiarato di essere pronta ad aprire un class action per rimborsare tutti i suoi seguaci che hanno acquistato un cuscino da lei sponsorizzato su Instagram che, purtroppo, non è stato mai ricevuto da nessuno a causa della chiusura dell’azienda.

Prima di partire però Barbara D’Urso ha voluto parlare proprio dell’influencer friulana: “Siccome io sono coerente, sapete che Taylor Mega non veniva più invitata nelle trasmissioni che io conduco per un episodio avvenuto in diretta. Taylor mi ha inviato un messaggio, mi ha chiesto scusa, ha ribadito la sua stima per me e per le forze dell’ordine, e quindi automaticamente”. Infine, aggiunge di aver apprezzato molto il coraggio di Taylor Mega nel chiedere scusa per quel brutto gesto.

Quindi è ormai solamente un brutto ricordo quella furente lite tra le due donne. La Mega, inizialmente, si mostra anche molto emozionata, dichiarando di aver sentito molto la mancanza dello studio di “Live – Non è la D’Urso” in questi ultimi mesi.