Taylor Mega nella bufera a causa di una truffa: le scuse ai fan e la frecciatina a "Striscia la notizia"

La bella influencer ed ex concorrente de “L’Isola dei Famosi”, Taylor Mega, continua a fare notizia, stavolta però è finita sotto la lente d’ingrandimento del gossip a causa di un episodio molto spiacevole, cioè quello della pubblicità di alcuni prodotti su Instagram, risultati poi una truffa.

A scoperchiare l’accaduto sono stati tanti utenti che, nonostante il pagamento anticipato delle somme per l’acquisto dei prodotti pubblicizzati dalla Mega, non hanno visto recapitare al loro indirizzo alcunché. Da qui l’iniziativa di alcuni truffati di scrivere e segnalare l’accaduto al tg satirico “Striscia la notizia“.

Le parole di Taylor Mega

I fan e clienti truffati hanno fatto riferimento al un prodotto in particolare, cioè il cuscino sponsorizzato dalla Mega e che gli utenti hanno pagato 30 euro. Ma non è finita qui, perché la stessa situazione si è ripetuta con uno sbiancante per denti. Dopo l’intervento del tg satirico di Canale 5, l’influencer ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle stories dove ha fatto mea culpa, chiedendo scusa ai suoi followers.

“Chi mi conosce sa quanto io ci tenga al mio rapporto con i fan“, ha detto Taylor, per poi aggiungere: “Prima di fare qualsiasi collaborazione io voglio essere certa del prodotto che pubblicizzo“. Taylor ha quindi spiegato la prassi che il suo team di lavoro segue in questi casi: “Oltre a farmi mandare il prodotto il mio team analizza l’azienda in tutti i suoi aspetti. Questa volta, però, purtroppo non mi è andata bene. […] con il tempo si sono rivelati dei truffatori“.

Dunque anche la Mega è parte lesa in tutta questa faccenda, annunciando quindi un’azione legale contro l’azienda. Poi però la Taylor ha mandato una frecciatina all’indirizzo di Antonio Ricci, dicendo che queste cose succedono ad un sacco di influencer, ma stranamente Striscia ha parlato solo di lei.