Live – Non è la D’Urso: Morgan disposto a fare pace con Bugo

Continua senza sosta la vicenda che ha visto come protagonisti i due amici Bugo e Morgan; tutti oramai sono venuti al corrente dell’esibizione andata male tra i due amici, venendo squalificati per aver cantato una canzone diversa da quella presentata, e per aver abbandonato il palco anzitempo.

In molti hanno gridato al complotto, che in realtà sia stato tutto architettato per cercare di accaparrarsi quante più apparizioni televisive possibili, nel tentativo di acquisire sempre più fama e allo stesso tempo denaro. Non è un mistero infatti la condizione economica di Morgan, che appare momentaneamente instabile, e di certo qualche introito in più non può che fare bene alle finanze del cantante.

Durante la sua nuova ospitata allo show di Barbara D’Urso “Live- Non è la D’Urso” Morgan prima di affrontare le 5 sfere, tende una mano all’amico, affermando che è pronto e disposto a fare pace, a ricucire il rapporto, ma ad una condizione imprescindibile.

La condizione dettata da Morgan appare essere una scusa, ossia Bugo dovrà chiedere scusa a Sergio Endrigo per la sua scarsa interpretazione della sua canzone durante il Festival, durante la serata delle cover. Non vi è ancora risposta da parte di Bugo a seguito di questa richiesta del suo amico Marco, dove ha affermato: “Se tu chiedi scusa a Sergio Endrigo, io chiedo scusa a te e poi suoniamo ancora insieme.“

Inoltre a corroborare la sua intenzione di ritornare a essere amici, Morgan si complimenta in tv con l’amico per le ottime classifiche che sta conquistando la loro canzone. Nonostante questo però, c’è chi invece non digerisce il temperamento di Morgan, reputandolo egocentrico.

A dire la sua infatti è il giornalista e conduttore Rai Pierluigi Diaco, che afferma: “A dispetto di ogni talento, alcune reti televisive gli hanno dato tutti gli strumenti per coltivare il suo ego a discapito del suo genio. Bugo se lo è portato dietro come amico e si è ritrovato un guastatore. La tv è diventata la droga di Morgan, lo ha rovinato come essere umano“.