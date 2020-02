"Vieni da me", Morgan interviene telefonicamente e fa la pace con sua mamma Luciana

Tutto è bene quel che finisce bene, ed è proprio il caso di dirlo anche se uno dei protagonisti della storia è Morgan. Il cantante è ormai al centro delle polemiche dopo aver litigato con Bugo sul palco del “Festival di Sanremo“, con quest’ultimo che lo ha piantato in asso mentre l’esibizione era in atto e Morgan cambiava le parole del testo in gara, con offese ad indirizzo del suo collega.

E mentre fino ad oggi Morgan ha raccontato la sua versione dei fatti durante l’ultima puntata di “Live -non è la D’Urso”, sua madre Luciana è stata ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me“, durante la puntata andata in onda su Rai 2 l’11 febbraio. L’intento dell’ospitata era quella di difendere il figlio dalle accuse post Sanremo e a quanto pare la sua mossa ha sortito l’effetto sperato.

Andando con ordine, la donna ha raccontato l’infanzia difficile del figlio, ha toccato il tema dello sfratto che ha visto coinvolto Morgan e la sua compagna e che attualmente li costringe ad una vita da nomadi. La signora Luciana ha spiegato il difficile rapporto che vive oggi con suo figlio, non si parlano da sei mesi e nonostante lei abbia offerto a lui e alla sua compagna ospitalità dopo lo sfratto subito, loro hanno declinato il suo invito.

La donna, visibilmente commossa, ha inoltre difeso il figlio dalle accuse ritenendo che sia stato sopraffatto da Bugo durante la serata delle cover, anche se suo figlio ha mancato di rispetto agli addetti ai lavori. Durante il suo sfogo è però intervenuto telefonicamente Morgan, il quale ha redarguito la madre perchè piangeva e tra i due è nato un confronto abbastanza polemico, appianato solo dall’intervento della Balivo.

In realtà la conduttrice, indossati i panni di Maria De Filippi, ha cercato di mediare tra i due e l’effetto ottenuto è stato assolutamente positivo. Difatti madre e figlio hanno finalmente fatto pace e Morgan ha promesso di andare a trovare la signora Luciana. Quando il cantante ha poi ammesso di essere a Milano, la Balivo lo ha invitato a raggiungere sua madre, dato che gli studi Rai nei quali va in onda “Vieni da me” sono proprio a Milano.

Morgan ha inoltre precisato la propria posizione rispetto a quanto accaduto a Sanremo, dichiarando che in realtà ha fatto solo un favore a Bugo, dato che ora grazie a lui è famoso. Il momento è stato molto intenso ed è terminato con Morgan, la Balivo e tutto il pubblico presente in studio che hanno intonato “Azzurro“.