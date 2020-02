Domenica In, Bugo parla della vicenda con Morgan: "Abbandonerei nuovamente il palco"

Bugo si sta godendo il successo ottenuto dopo la partecipazione alla settantesima edizione del “Festival di Sanremo” insieme a Morgan. Infatti sia l’album “Cristian Bugatti” che il singolo “Sincero” stanno volando nelle classifiche del nostro paese.

I meriti di questo boom va dato soprattutto alla vicenda con Morgan sul palco dell’Ariston. Marco Castoldi ha cambiato il testo della canzone interpretata con Bugo durante la semifinale, inserendo un messaggio in cui si è rivolto proprio al compagno d’avventura sanremese attaccandolo duramente.

Le parole di Bugo

Mara Venier cerca di intervistare Bugo, e dichiara la sua prima posizione nella classifica Fimi, nonostante al momento si trovi al secondo posto. Dopo essersi complimentata con lui più di volta, inevitabilmente il filo del discorso si sposta sulla sua lite con Morgan.

In studio da Mara Venier ci sono Pierluigi Diaco, Paolo Giordano, Giampiero Mughini e Simone Bertolotti, conosciuto per essere il direttore d’orchestra per il brano “Sincero”, oltre ad aver attaccato Morgan già sui social network a causa dei comportamenti avuti in questi giorni.

Bugo, parlando delle dichiarazioni di Morgan sul palco di Sanremo, rivela: “È venuta fuori la mia persona, Cristian, e la mia personalità artistica, Bugo. Io credo che nella mia sensibilità artistica, giusta o sbagliata, ho avuto la sensazione ‘io qua non voglio stare, in questo meccanismo”. Successivamente, come suggerito da un giornalista negli studi di “Domenica In”, Bugo non è interessato a nessun dissing con Morgan. In seguito Mara Venier chiede se abbandonerebbe nuovamente il palco, e Bugo senza pensarci due volte ammette: “Farei la stessa cosa”.

Mara Venier poi mostra l’intervista di Bugo fatta da Caterina Balivo, in cui ha ammesso di essere felice del successo ottenuto a Sanremo, ma avrebbe preferito mantenere questa amicizia con Morgan. La sorella di Morgan, in collegamento, non sembra essere d’accordo con queste dichiarazioni: “Chi trova un amico, trova un tesoro”.

Un’ironia che non sembra essere stata accetta da Mara Venier: “Non è la risposta che mi aspettavo, noi siamo sentimentali, crediamo nell’amicizia vera e mi dispiace della tua risposta in questa situazione”.