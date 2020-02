Live – Non è la D’Urso, Luigi Mario Favoloso contro tutti

Luigi Mario Favoloso, anche nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso”, sembra essere fermo sulle dichiarazioni fatte in passate. E per convincere anche il pubblico, che più volte gli dà ragione lasciando nei suoi confronti dei fragorosi applausi indirizzati solamente per lui.

A volte però si lascia andare a delle terminologie molto pesanti, che fanno infuriare non poco la conduttrice Barbara D’Urso. In questa puntata di “Live – Non è la D’Urso“, oltre ad avere un duro confronto con la mamma, risponde anche alle critiche delle cinque sfere rosse.

Scontro tra Luigi Favoloso e la madre

Il confronto tra la mamma e Luigi Favoloso non inizia in maniera burrascosa, anzi il ragazzo sorride appena la vede entrare negli studi. Pretende immediatamente però la verità sul fatto della e-mail letta a “Mattino Cinque”, che lui le aveva inviato due giorni prima per avvisarla che stava bene.

La madre ammette di aver sbagliato in questa situazione, aggiungedo di essere stata confusa da altri particolari. Luigi Favoloso però non le crede: “Io ho sbagliato perché andando via in quel modo, ho sottratto tempo a persone che sono sparite davvero, ma tu, che sapevi da due giorni che io stavo bene, ne hai sottratto altro di tempo alle persone scomparse davvero”. Infine Favoloso l’accusa di aver venduto questi scatti ad altri giornalisti, ma la donna smentisce immediatamente questa possibilità.

Le parole su Nina Morić

Ma al centro della discussione è il suo rapporto con la sua ex fidanzata. Nina Morić, nelle settimane scorse, ha rivelato in varie interviste di essersi allontanata da Luigi Favoloso perché più volte avrebbe subito delle violenze fisiche da parte sua. Per provare queste sue parole, Nina rilascia alcune foto su Instagram, che poi vengono trasmesse negli studi.

Luigi Favoloso smentisce nuovamente di essere stato violento nei confronti di Nina Morić, ma aggiunge un particolare mai uscito fino a questo momento. L’ex concorrente del “Grande Fratello” ha infatti ammesso che quei lividi sono riconducibili ad una mini liposuzione.

Proprio su questo punto Luigi Favoloso attacca Barbara D’Urso, dichiarandosi quasi deluso dalla conduttrice per non aver chiamato nessun medico nei giorni scorsi. La “Barbarella” comunque, dopo un lungo tira e molla in cui si urla parecchio, dichiara che nei prossimi giorni chiamerà un dottore.

Lo scontro con le sfere

Ma le vera urla si sentono durante lo scontro con le cinque sfere. A parlare per prima ci pensa Alessandra Mussolini, in cui dichiara senza peli sulla lingua di non credere a questa farsa: “Non sono madre e figlio, sono due soci”. E sui lividi di Nina ammette che quelli sono segni di violenza: “Ti è andata male, sono un medico. Ho preso 110 e lode”. In effetti la Mussolini si è laureata nel ’92 in Medicina e chirurgia, ma ci sono ancora delle discussioni sulla sua laurea.

Invece Gianluigi Nuzzi, oltre a mandare una inchiesta di “Quarto Grado” sul caso Favoloso, lo stuzzica: “Lei è accusato di maltrattamenti”. Favoloso però non si fa intimidire: “Non essere fazioso, devi condurre Art Attack”. Nel mentre Nina, che sta guardando la trasmissione da casa, manda agli autori altre foto dove dimostra che quei lividi sono veri.

L’ultimo filmato del “traditore”

La D’Urso annuncia, nel finale, che un suo ex amico è pronto a testimoniare contro di lui. E in questo filmato il ragazzo dichiara che in questa vicenda Favoloso ha preso per i fondelli l’Italia intera. Aggiunge poi che, durante la sua relazione con Nina, usciva anche con altre ragazze.

Luigi Mario Favoloso però risponde, rivelando che si tratta solamente di un conoscente. La vicenda finisce qui, dove vede vincitore l’ex concorrente del GF: infatti, i telespettatori l’hanno votato come il personaggio che è piaciuto di più.