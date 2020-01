Live – Non è la D’Urso, Luigi Mario Favoloso attacca la madre e Nina Morić: "Mi vuole distruggere"

Dopo l’allontanamento, durante cui Luigi Mario Favoloso svela di essere stato in nove nazioni diverse, tra cui Svizzeria, Liechtenstein e infine Armenia, il campano ritorna nel nostro paese per rilasciare una intervista a “Live – Non è la D’Urso”, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso.

Nei salotti di Mediaset Luigi Favoloso tocca vari argomenti, dicendo la sua verità dietro alla scomparsa durata circa un mese. Il ragazzo attacca la madre e Nina Morić, dichiarando che l’ex compagna sta facendo di tutto per distruggere la sua vita e continuare questa relazione anche in Tribunale.

Le parole di Luigi Favoloso

Sui propri viaggi rivela di essere stato accompagnato inizialmente da un autista, poi è tornato in Italia per incontrare il suo avvocato e successivamente ripartito nuovamente per andare in Svizzera. Proprio in questo luogo non nasconde di essersi venduto ai paparazzi di “Chi” per guadagnarci qualcosa, poiché aveva finito i contanti.

Successivamente l’ospite dichiara che ad oggi non vuole avere più nulla a che fare con la madre, perchè ha simulato di aver ricevuto in diretta una sua e-mail a “Mattino Cinque”, quando gliel’aveva mandata due giorni prima. Un gesto che non ha apprezzato, e per questo motivo vuole prendere le distanze da lei.

Ammette di aver saputo la sua storia perché in Polonia un ragazzo gli ha fatto leggere quello che stava succedendo in Italia, e le varie indagini fatte dalla Rai e da Mediaset. Luigi Favoloso dichiara che non sapeva cosa stesse accadendo, poiché aveva lasciato il suo cellulare a casa per non far scoprire a Nina Morić la sua posizione.

Smentisce di essere stato violento sia con Nina Moric che con Carlos, dichiarando che le foto mostrate dalla showgirl croata sono vecchie. Infine attacca duramente la sua ex: “Lei mi vuole distruggere, è un modo per continuare una relazione malata. Io sono andato via perchè volevo essere libero. Io sono qui perchè Nina mi ha denunciato. Lo sta facendo per continuare una relazione malata. Io non ho mai dato un calcio, un pugno, uno schiaffo a Nina, ho solo arginato una situazione pericolosa per lei”.