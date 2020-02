Live – Non è la D’Urso, Loredana Lecciso tira un colpo basso a Romina Power

Loredana Lecciso è intervenuta nel corso dell’ultima puntata talk show di Canale 5 “Live-Non è la d’Urso” per commentare il grande successo ottenuto dalla coppia musicale Al Bano e Romina Power al Festival di Sanremo 2020, dove hanno fatto cantare tutti e strappato una standing ovation senza precedenti.

Loredana entra negli studi del talk show domenicale di Barbara D’Urso sorridente e solare come sempre, sfoggiando una silhouette strepitosa, messa in risalto anche dalla scelta di un outfit particolare che le ha messo in risalto il fisico perfetto. Si sa, l’ex compagna del “Leone di Cellino San Marco” ha sempre molto tenuto alla forma fisica e al look.

Loredana Lecciso al vetriolo contro Romina Power

L’ex compagna di Al Bano ha commentato il successo ottenuto dall’ex compagno e da Romina Power, lanciando però una battutina al vetriolo alla sua rivale in amore; la giornalista ha infatti raccontato che in rete si vociferava che Al Bano fosse caduto dalle scale dell’Ariston perché appesantito da Romina Power.

Un colpo basso, che ha strappato più di una risata alla stessa conduttrice, che non si aspettava una frecciatina tanto velenosa dalla sua ospite. Per gettare acqua sulle polemiche la Lecciso si è poi ripresa dicendo: “Al Bano non è scivolato. Lui è avanti. Era una gag” – quindi ha aggiunto – “ ma forse era appesantito da lei, perché si aggrappava!”.

Insomma nulla di estemporaneo, ma tutto provato dietro le quinte per rendere più leggera l’entrata in scena di due artisti che rappresentano la musica italiana nel mondo. Barbara D’Urso, divertita, ha poi lanciato l’idea che qualora una giorno le fosse data la possibilità di condurre il Festival di Sanremo, porterebbe in scena Al Bano e Loredana Lecciso, che a sua volta replica riprendendo le parole della canzone che Cristiano malgioglio ha scritto per il suo ex compagno e Romina Power: “Chi di noi non vorrebbe raccogliere l’attimo?“. Anche Alba Parietti ha voluto dire facendo una battuta irriverente su Loredana: “Da anni è la moglie di Al Bano, ma finisce sempre per fare la figura dell’amante di turno“.