"Live – Non è la D’Urso", l’aggiornamento sulle condizioni di salute di Piero Chiambretti

Il virus letale che ha colpito il mondo intero, scatenando una vera e propria pandemia, non accenna a placarsi. Ciascuno stato sta adottando le proprie misure atte a fronteggiare, arginare, circoscrivere e si spera, debellare il coronavirus. Il nord Italia è ormai allo stremo, la regione Lombardia è la più colpita e il numero di vittime che il virus miete ogni giorno è da brividi.

Tutto il Bel Paese è stato dichiarato zona rossa, ma è soprattutto nelle regioni del nord che si concentrano il più alto tasso di contagi e mortalità. Naturalmente anche i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo non sono esenti, difatti il coronavirus ha abbattuto le barriere della diseguaglianza e della stratificazione, allivellando ogni forma di retaggio sociale e culturale.

Anche il conduttore televisivo Piero Chiambretti è risultato positivo al covid-19 e insieme a sua madre Felicita, anch’essa contagiata, sono stati ricoverati all’ospedale Mauriziano di Torino. Purtroppo però la signora Felicita non c’è l’ha fatta e nei giorni scorsi è venuta a mancare, da parte di Chiambretti non c’è stato alcun segnale né per quanto concerne la morte di sua madre, né sul suo stato di salute.

Ecco che allora ci ha pensato Barbara D’Urso ad aggiornare i telespettatori e attraverso l’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso” ha rassicurato tutti. Senza indugiare oltre, la conduttrice ha affermato: “Chiambretti sta abbastanza bene“. La D’Urso ha inoltre precisato che sia lei, sia Serena Grandi stanno bene. Difatti la Grandi è stata ospite di Chiambretti nella sua trasmissione (ora sospesa) “CR4- La repubblica delle donne” e poco dopo è andata a far visita alla D’Urso a “Pomeriggio Cinque”.

Serena qualche giorno fa ha lanciato l’allarme sui social, ma adesso Barbara ha rassicurato tutti. Anche Michelle Hunziker è stata una delle ultime ospiti di Chiambretti e ha tenuto a far sapere di essere anch’essa fuori pericolo, affermando poi: “Grazie a Dio sono fuori pericolo. Penso tanto a Piero…gli voglio molto bene“. Insomma in questo momento così delicato, sapere che quattro persone siano fuori pericolo è molto importante.