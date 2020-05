Live – Non è la D’Urso, Gianluigi Nuzzi attacca Alda D’Eusanio: "Volevi fare la furba, ma siamo stufi di te"

Alda D’Eusanio, conosciuta negli ultimi anni per essere stata una delle opinioniste del reality show de “L’Isola dei Famosi“, in un video pubblicato su Instagram, ha mostrato tutta la sua rabbia per una multa da 400 euro ricevuta a causa di una mascherina rotta.

Da Marco Liorni, conduttore di “Italia Sì” su Rai 1, Alda D’Eusanio ha rivelato che la Guardia di Finanza, interrogando il gestore del locale insieme ad alcuni dipendenti, hanno confermato l’integrità della mascherina. Oltre a ciò, la giornalista afferma di averla sempre indossata, anche prima delle contestazioni.

L’attacco di Gianluigi Nuzzi

Alda D’Eusanio decide di dire la sua anche nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, il talk show di Canale 5 andato in onda nella giornata del 18 maggio. Rivela che da oggi in poi non vuole parlare più della suddetta vicenda, e avendo con sé i video rivela di essere pronta a far partire la denuncia alle Forze dell’Ordine.

Tuttavia, il conduttore di “Quarto Grado”, in diretta da Barbara D’Urso, ha voluto lanciare un duro attacco nei suoi confronti: “Quando noi personaggi pubblici commettiamo un errore dobbiamo pagare come gli altri, stare zitti e scusarci. Ci sarebbero dei verbali e delle persone che hanno visto la signora D’Eusanio senza mascherina. Se uno sbaglia è giusto prendere la multa. Non è possibile che la mascherina si sia rotta nel momento in cui la Guardia di Finanza è entrata nel bar”. Per Gianluigi Nuzzi quindi queste scuse sono del tutte puerili: “Volevi fare la furbetta dicendo di conoscere nomi di alti ufficiali della Guardia di Finanza, Siamo stufi di te”.

Con un lungo post su Instagram, Gianluigi Nuzzi aveva lanciato già un attacco nei suoi confronti. Infatti, il conduttore ha pubblicato una conversazione avvenuta tra la conduttrice insieme ai finanzieri accorsi sul posto, ove si legge che Alda D’Eusanio avrebbe rotto la mascherina prima di girare il video dove fa la vittima.