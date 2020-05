Live – Non è la D’Urso, la conduttrice si commuove dopo la sorpresa del fratello e l’album dei ricordi

Domenica 10 maggio è andato in onda un nuovo appuntamento con la trasmissione della conduttrice Barbara D’Urso che ha regalato maggiori emozioni rispetto alle precedenti puntate. Il motivo è legato al fatto che ha dato la possibilità al pubblico di conoscere le origini della conduttrice napoletana.

La D’Urso, a sua stessa insaputa, ha ricevuto una sorpresa dal fratello Riccardo che, come lei stessa ha detto, non vedeva da oltre un anno e mezzo. La presentatrice non è riuscita a trattenere le lacrime nel momento in cui sono partite le immagini riguardanti le origini di Barbara D’Urso, all’anagrafe Maria Carmela.

Le parole della conduttrice napoletana dopo la sorpresa ricevuta dal fratello Riccardo

Sono stati ripercorsi vari episodi, con delle fotografie incentrate sul suo rapporto con i genitori e la perdita prematura della madre Vera, venuta a mancare quando lei aveva solo undici anni. Si è arrivati alla storia d’amore con il produttore Mauro Berardi, con il quale ha avuto due figli, fino al matrimonio negli anni duemila.

Poi nel filmato c’è stato il riferimento all’aumento del successo che l’ha portata a divenire una delle colonne portanti della Mediaset. La conduttrice non ha potuto salutare il fratello per il distanziamento sociale, ma ha ricevuto numerosi video da parte dei familiari.

Inoltre non sono mancati gli auguri da parte dei colleghi che sono frequentemente ospiti nella sua trasmissione, tra i quali spiccano i nomi di Giovanni Ciacci, Eleonora Giorgi, Ricky Tognazzi, la moglie Simona Izzo ed Enrica Bonaccorti. Una volta terminato questo incontro commovente, Barbara D’Urso ha sottolineato la difficoltà nel riprendere la trasmissione per via di una sorpresa da lei non attesa. Questo filmato ha dato la possibilità ai milioni di telespettatori di conoscere la vita della conduttrice. La conduttrice ha più volte ribadito di non poter frenare l’emozione: “Non ce la faccio”.