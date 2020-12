Live – Non è la D’Urso, Gabriel Garko rivela di aver avuto il Covid-19: "Sono stato dieci giorni in quarantena"

Negli ultimi mesi Gabriel Garko si è ritrovato improvvisamente catapultato sulle prime pagine di ogni settimanale di gossip. L’attore infatti, ospite di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, ha dichiarato in maniera piuttosto vaga la sua omosessualità e della relazione fasulla vissuta con Adua Del Vesco.

La vera confessione è arrivata durante l’ospitata nella trasmissione Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. In questa circostanza rivela di aver nascosto il suo orientamento sessuale per paura di perdere le opportunità lavorative, sottolineando per l’ennesima volta di non aver avuto una vera storia d’amore con Adua Del Vesco ed Eva Grimaldi, anche se con quest’ultima hanno vissuto sotto allo stesso tetto per svariati anni.

La nuova intervista di Gabriel Garko

Nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso” la conduttrice ha ospitato Gabriel Garko, di cui si è reso protagonista di vari confronti. Per esempio Manuela Arcuri ricorda di aver avuto una relazione con l’attore torinese, ammettendo di essersi sentita usata dopo il coming out fatto da Garko.

Successivamente la D’Urso svela che Gabriel Garko ha avuto il Covid-19, e l’ex conduttore del Festival di Sanremo conferma le sue parole: “Sì, l’ho avuto. Me lo sono beccato. Ho passato dieci giorni in quarantena. Non sono stato malissimo e l’ho curato”.

È la prima volta che Gabriel Garko parla di questo argomento e nella seguente intervista ne spiega i motivi: “Sinceramente in quel momento non l’ho detto perché c’è gente che ha sofferto veramente per questo motivo. Prenderla come una cosa così alla leggera e dire in televisione: ‘Anch’io ho il Covid, anch’io ho il Covid’. Non lo so, in quel momento non mi andava di dirlo. Ora lo hai detto tu e lo confermo. Ma ora mi hanno detto che sono immune”.