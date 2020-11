Verissimo, bomba su Gabriel Garko. Manuela Arcuri: "Tra noi grande attrazione fisica"

Nello studio di “Verissimo“, il contenitore del sabato pomeriggio condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin, Manuela Arcuri ha parlato a lungo della sua storia d’amore con Gabriel Garko. Ricordiamo che l’attore ha di recente fatto coming out, rivelando inoltre di aver intrapreso relazioni amorose per cercare di nascondere la sua omosessualità.

Storie peraltro confermate dalle dirette interessate, mentre ora si alza una voce fuori dal coro che racconta un’altra versione dei fatti, a parlare è Manuela Arcuri. La sua relazione d’amore con Garko ha riempito pagine e pagine di settimanali di gossip, belli e famosi hanno fatto sognare milioni di fan.

Verissimo, Manuela Arcuri racconta la sua verità

“Forse sono caduta anch’io nella rete di qualcosa di organizzato a tavolino. Non so se per lui sia stata una storia finta, ma per me è stata vera” così esordisce la bella attrice lasciando tutti interdetti. Continua poi avanzando il sospetto di essere lei stessa vittima di una macchinazione: “E mi dispiacerebbe tantissimo” afferma con amarezza.

Ricorda la loro storia durata qualche mese e non riesce ad ammettere che potesse essere una cosa organizzata a tavolino. Come lei stessa afferma, era innamorata e tra di loro c’era anche una grande attrazione fisica: “Ci piacevamo tantissimo. È durata poco, però per quel breve periodo lui era il mio fidanzato: per me è stata una storia vera”.

La stima di Manuela Arcuri per Gabriel Garko

L’Arcuri confessa di non avere mai avuto la certezza che Garko potesse essere omosessuale, nonostante ammetta che c’erano delle voci e lei magari nutriva qualche dubbio a riguardo, dubbi che però non sono mai diventati certezze. Ipotizza che Gabriel con lei indossasse una maschera che gli consentisse di fingersi eterosessuale: “Immagino quanto abbia sofferto, nascondersi sempre non dev’essere stato facile e mi dispiace tantissimo”.

Infine racconta che è d molto tempo che non si sentono, pur avendolo cercato durante il lockdown non è riuscita a mettersi in contatto con lui: “Forse perché già stava cominciando a pensare di dire la sua verità e si sentiva un po’ in difetto nei miei confronti” ha ipotizzato Manuela. Rimane comunque una grande stima nei suoi confronti e afferma che tornerebbe molto volentieri a lavorare con lui: “Mi dispiacerebbe se mi avesse preso in giro per apparire quello che non era, ma sono passati tanti anni“. E’ stato il suo collega più fedele, ricorda l’Arcuri con una punta di malinconia, rivelando che per lei nulla è cambiato nei suoi confronti, anzi: “Tornerei a recitare con lui con una verità in più“.