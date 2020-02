"Live – Non è la D’Urso", Favoloso litiga pesantemente con Platinette e attacca Corona

Domenica 16 febbraio una nuova puntata di “Live- non è la D’Urso” è andata in onda e ancora una volta si è parlato del caso Nina Moric – Luigi Mario Favoloso. Il giovane dopo essere sparito per un pò senza dare notizie di sè e facendo preoccupare la sua famiglia, è tornato in Italia e tra lui e la sua ex compagna Nina Moric sono volate accuse pesanti.

Entrambi hanno dichiarato atti di violenza nei riguardi l’uno dell’altro e Nina ha perfino coinvolto suo figlio Carlos Corona, dichiarando che Favoloso sarebbe stato violento anche con il giovane. Il tutto si è sempre svolto nei salotti di Barbara D’Urso, con i due che sono stati invitati in momenti separati e anche durante la puntata del 16 febbraio, la querelle ha tenuto banco.

Se Nina Moric ha preoccupato per le sue condizioni di salute, l’ex gieffino si è sottoposto ancora una volta alle cinque sfere, anche se accompagnato dai genitori. Favoloso a più riprese ha dichiarato di non voler avere più nulla a che fare con i suoi genitori e probabilmente la scelta di farglieli sedere accanto è stata della produzione.

Durante il momento delle cinque sfere, Favoloso ha pesantemente litigato sia con il giornalista Gianluigi Nuzzi che con Platinette. Con il giornalista sono volate parole grosse, tanto che ad un certo punto sono prevalsi solo gli insulti e la situazione è dunque degenerata. Anche con Platinette le cose non sono andate diversamente, con l’intervento di Mauro che ha mandato il giovane su tutte le furie.

Nonostante non fosse presente in trasmissione, anche Fabrizio Corona è stato coinvolto. A dare il via alla discussione il padre di Favoloso, il quale rivolgendosi a Platinette ha dichiarato: “Lei definì mio figlio il Corona dei poveri”, riferendosi al periodo in cui il giovane partecipò al “Grande Fratello“. Mauro ha confermato e ciò ha scatenato la reazione di Favoloso.

Il giovane ha a sua volta attaccato: “Io direi il Corona degli incensurati, ma come ti permetti di paragonarmi a certe persone?“. Parole forti e chiare quelle espresse da Luigi Mario, il quale si è totalmente dissociato dalla figura di Fabrizio Corona e soprattutto è andato su tutte le furie quando è stato associato a lui. Insomma questa vicenda si è arricchita di un nuovo capitolo e chissà se troverà mai una fine.