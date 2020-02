Live Non è la d’Urso, Victoria Pennington choc su Pasquale Laricchia: "Mi picchiava fino a farmi smettere di respirare"

Una delle prime coppie entrate nella casa del “Grande Fratello” è quella formata da Victoria Pennington e Pasquale Laricchia. I due hanno partecipato insieme alla terza edizione del reality show, in cui l’americana si classifica in seconda posizione, mentre il personal trainer non riesce neanche ad arrivare in finale.

Pasquale Laricchia ha ricevuto una seconda possibilità partecipando alla quarta edizione del “Grande Fratello Vip”, ma le cose non sono andate nel migliore dei modi, poiché è uscito dopo poche settimane. Dopo questa esperienza, il personal trainer si sta difendendo con le unghie e con i denti agli attacchi di Victoria Pennington, che l’accusa di violenza fisica.

Le parole di Victoria Pennington

Intervistata da Barbara D’Urso nella trasmissione “Live – Non è la D’Urso“, Victoria Pennington ha riparlato nuovamente del caso su Pasquale Laricchia. Quest’ultimo in una vecchia intervista accusa la sua ex fidanzata di essere così aggressiva poiché gli deve dei soldi, ma l’americana smentisce totalmente queste parole.

Victoria Pennington spiega i motivi dietro alla decisione di lasciare Pasquale Laricchia: “Quando ho lasciato lui io ho scelto di vivere, evitando di rimanere in una situazione violenta. Sarei potuta rimanere senza vita rimanendo con lui. L’ultima volta che mi ha dato i pugni in testa, io sono andato in stanza da letto mettendomi un cuscino in testa. Me ne ha dati così tanti che ho smesso di respirare”.

La Pennington, rispondendo alle domande di Barbara D’Urso, rivela di essere andata dalla Polizia per denunciare le aggressioni di Pasquale Laricchia, affermando che le forze dell’ordine hanno immediatamente chiamato il suo ex fidanzato. Victoria però rivela di non essere più andata dalla Polizia, poiché era spaventata da una possibile reazione di Pasquale.

Nel finale, Victoria Pennington smentisce il fatto che abbia chiesto scusa a Pasquale in una intervista al settimanale “Di Più”: “Io non ho mai detto a Pasquale Laricchia di perdonarmi dopo quello che mi ha fatto”.