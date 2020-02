Live – Non è la D’Urso, Nina Moric preoccupa per la sua voce alla macchina della verità

Nina Moric è stata tra i protagonisti dell’ultima puntata del talk show domenicale di Canale 5 “Live – Non è la d’Urso“, dove la celebre modella croata si è sottoposta alle domande della macchina della verità, mentre il suo ex compagno – ed ormai nemico numero uno – Luigi Mario Favoloso si sottoponeva al fuoco incrociato delle cinque sfere.

L’ex moglie di Fabrizio Corona ha preferito non presentarsi in studio, probabilmente a causa della presenza del suo ex così come dei genitori di Favoloso. Ciò che ha destato però particolare preoccupazione nei telespettatori è stato lo stato di salute della Moric, che è apparsa debole e visibilmente affaticata.

Nina Moric preoccupa per il suo stato di salute

Quella apparsa in tv ieri sera da Barbara D’Urso non era certo la Nina a cui siamo abituati. La modella, infatti, è apparsa sfasata e con voce molto flebile. Una cosa che ha destato preoccupazione anche nella stessa conduttrice, che ha chiesto: “Non ti senti bene che parli così?“. Nina ha dichiarato di star bene, ma non sembra aver convinto il popolo del web, che specialmente su Twitter ha commentato la sua ospitata nei modi più svariati.

La Moric ha assicurato di stare bene. “Voglio chiudere il sipario su questo spettacolo“, ha poi affermato la modella, che sottoponendosi alla macchina della verità ha sostanzialmente ribadito le dichiarazioni fatte nei giorni precedenti. La macchina della verità ha registrato che le risposte della Moric erano tutte vere, anche se sul punto hanno espresso delle perplessità Favoloso e i suoi genitori.

In studio è stato ricordato, infatti, che la regola da seguire prima di sottoporsi alla macchina della verità è quella che non si deve essere sotto l’effetto di alcol, droga e psicofarmaci. Nessuno però sembra abbia accertato questo presupposto di base prima che la Moric rispondesse alle domande. Se il padre di Favoloso ha commentato con un: “Questa donna bisogna aiutarla“, la madre dell’imprenditore ha chiosato: “Un’attrice“.