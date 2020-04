Live – Non è la D’Urso, Clizia Incorvaia continua la conoscenza con Paolo Ciavarro: "Il mio cuore ha ripreso a battere"

Nella Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo, è nata una forte storia d’amore. I protagonisti di questa relazione sono Paolo Ciavarro, figlio dell’attore Massimo ed Eleonora Giorgi, e Clizia Incorvaia.

La donna, nonostante sia molto più grande di Paolo Ciavarro, si dichiara molto presa da lui. E neanche gli ultimi dubbi di Eleonora Giorgi sulla ex di Francesco Sarcina, esternati durante una sua ospitata negli studi di Cinecittà, sembrano aver messo in crisi la loro conoscenza.

Le parole di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

In collegamento via Skype, i due piccioncini sono stati intervistati da Barbara D’Urso nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, il talk show di Canale 5 che va in onda ogni domenica. Paolo e Clizia si stanno mostrando sempre più uniti, e anche in questa circostanza dichiarando con molta disinvoltura che le cose vanno nel migliore dei modi.

Rispondendo tra l’altro alla differenza di età, Clizia Incorvaia dichiara di provare nuovamente un forte sentimento dopo la relazione, finita nel peggiore dei modi, con il frontman de “Le Vibrazioni”: “Il mio cuore ha ripreso a battere, io e Paolo non abbiamo differenze né da un punto di vista di età, né di anime”.

Anche Paolo Ciavarro sembra essere molto convinto dei sentimenti palesati da Clizia Incorvaia: “Sono passati due mesi da quando non ci vediamo, la nostra relazione prosegue a distanza, sarà più bello tornare ad abbracciarci non appena sarà possibile“.

I dubbi degli ospiti in studio

Quasi tutti però mettono in dubbio i sentimenti che prova Clizia Incorvaia nei confronti di Paolo Ciavarro. Costantino della Gherardesca, conduttore di “Pechino Express”, ammette di non credere alla loro storia d’amore a causa proprio della differenza di età.

Al conduttore si aggiunge pure il direttore del settimanale “Novella 2000”, Roberto Alessi che si dimostra molto perplesso e chiede a Paolo quanto crede che possa durare. Il figlio di Eleonora Giorgi non ha dubbi sull’esito positivo di questa relazione, e anche Clizia conferma le sue parole: “Non mi sarei mai esposta davanti alle telecamere in quel modo se non fosse stata una magia. Il mio cuore ha ripreso a battere nonostante abbia una situazione non semplice sulle spalle”.