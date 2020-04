GF Vip, Deianira Marzano critica Clizia Incorvaia: "Fa la finta gelosa di Paolo"

Deianira Marzano è molto presente sui social, in particolare su Instagram, dove ha modo di dare il proprio punto di vista in merito ai programmi televisivi, soprattutto legati alla Mediaset. L’opinionista della trasmissione “Pomeriggio Cinque“ ha colto l’occasione per parlare in queste settimane dell’edizione del “Grande Fratello Vip”.

In particolare non ha risparmiato le critiche nei confronti dei personaggi famosi. Dopo la diretta Instagram che ha visto protagoniste le due gieffine, Clizia Incorvaia e Fernanda Lessa, i tanti utenti hanno criticato Paola Di Benedetto. Il motivo è legato al fatto che la vincitrice del “Grande Fratello Vip” che avrebbe fatto finta di essere amica di Paolo Ciavarro.

Clizia Incorvaia nel corso della diretta ha voluto parlare di tale faccenda attraverso queste parole: “Paola adesso sta facendo la best friend di Paolo, anche se adesso mi stanno segnalando una serie di atteggiamento che io boh, non lo so”. Il comportamento della Incorvaia non è piaciuto all’influencer Deianira Marzano la quale, ripubblicando la diretta, ha commentato: “Questa fa la finta gelosa di Paolo, ridicola”.

Non ha risparmiato le critiche che è solita muovere nei confronti di alcuni personaggi e ha ricordato un passaggio della diretta, nella quale Clizia e Fernanda definivano Paola Di Benedetto “una pianta grassa“. L’opinionista ha preso le parti della vincitrice del “Grande Fratello Vip”, rispondendo in maniera forte a Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia: “Vedo che non avevate vergogna prima, ma manco dopo”.

Inoltre la Marzano si è scagliata in particolar modo contro Fernanda Lessa, resasi protagonista di una lite con il cantante Federico Rossi, il quale aveva preso le difese della fidanzata. Queste sono le parole di Deianira Marzano riguardo al comportamento della Lessa: “Fernanda che ha il cervello per dividere le orecchie adesso vuoi sbeffeggiare un cantante”.