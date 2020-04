Live – Non è la D’Urso, Antonella Elia parla del comportamento avuto al "Grande Fratello Vip"

Antonella Elia è stata una delle protagoniste di questa quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara, nonostante non sia riuscita nemmeno a posizionarsi tra i primi tre posti.

Nella giornata del 19 aprile Antonella Elia ha deciso di rilasciare una intervista a “Live – Non è la D’Urso“, il talk show in onda su Canale 5 ogni domenica. L’ex gieffina, oltre a parlare della sua esperienza al “GF Vip”, spiega al pubblico la sua decisione di perdonare il compagno, Pietro Delle Piane, dopo le immagini uscite dell’attore insieme alla sua ex fidanzata Fiore Argento.

Le parole di Antonella Elia

Parlando del suo rapporto con Delle Piane, dichiara di aver fatto pace con lui nella stessa sera in cui è uscita dalla Casa del “Grande Fratello Vip”. Pietro conferma nuovamente il forte sentimento che prova nei confronti di Antonella Elia, dichiarando che in questa puntata voleva chiederle di sposarlo.

Ritornando alla sua esperienza negli studi di Cinecittà, ammette di non essere felice al 100% per come si è comportata con gli altri inquilini: “Io ho sempre dormito con la sensazione di essere spiata. Sentirsi esposti e nudi come un verme. Poi c’è anche l’aspetto interiore. Non sono molto fiera di tutto quello che ho mostrato. Sarei potuta essere più a modo. Io non sono una signora, ormai non c’è più nessun dubbio. Avrei voluto avere più classe, più stile”.

Infine discute anche sul suo passato difficile, ammettendo di aver provato molta vergogna per non avere una madre, situazione che poi si è accentuata con la scomparsa del padre. Proprio a causa di questo motivi si è sentita sempre molto a disagio con le altre persone, vivendo praticamente nella vergogna: “Quando c’è stato il funerale di mio padre, sono voluta andare a una festa e io ridevo come non fosse successo niente”.