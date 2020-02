Live, la D’Urso rivela: "Io e Raz Degan siamo andati a letto insieme". Lui risponde alle accuse della Barale

Il noto attore Raz Degan è stato ospite di Barbara D’Urso a “Live- non è la D’Urso“, durante la puntata andata in onda il 2 febbraio. Raz si è sottoposto alle cinque sfere e in particolar modo ha risposto alle domande e chiarito la situazione in merito alla questione Paola Barale. Tra gli ospiti presenti nelle sfere vi era Alba Parietti, la quale si è scagliata contro Degan.

Raz e Paola Barale hanno vissuto un’intensa storia d’amore durata tanti anni e terminata nel 2015. La partecipazione di lui a “L’isola dei famosi” (edizione vinta nel 2017) e l’arrivo in Honduras della Barale per una settimana, aveva fatto sperare i fan in un riavvicinamento, difatti i due si mostrarono vicini e affiatati nonostante non stessero più insieme.

Eppure durante la puntata di “Live- non è la D’Urso” andata in onda lo scorso 26 gennaio, la Barale ospite in studio aveva dichiarato: “Raz Degan è finito nel mio dimenticatoio“. Parole forti quelle pronunciate dalla showgirl, parole alle quali Degan ha cercato di dare una risposta. Durante il momento delle cinque sfere, ad attaccarlo è stata Alba Parietti che lo ha definito un narcisista e soprattutto lo ha accusato di aver sfruttato la Barale per vincere “L’isola dei famosi”.

Con la calma e pacatezza che da sempre lo contraddistinguono, l’attore ha rispedito al mittente tutte le accuse e rivolto alla Parietti ha dichiarato: “Non so perchè Paola Barale non ne vuole parlare, bisogna chiedere a lei“. La situazione ormai era infuocata e Barbara D’Urso ha pensato bene di stemperare la tensione con una rivelazione sorprendente.

La conduttrice ha dichiarato: “Io e Raz Degan siamo andati a letto insieme“. Le sue parole sono riferite al fatto che entrambi in passato hanno recitato insieme e dunque si è trattato di pura fiction. Il pubblico in studio ha accolto le dichiarazioni della D’Urso con un caloroso plauso. Che la Barale abbia intenzione di rispondere a sua volta al suo ex? Non resta che attendere eventuali sviluppi.