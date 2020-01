Dopo le dichiarazioni di Paola Barale, arriva la reazione di Gianni Sperti

Da qualche giorno, Paola Barale è sempre più al centro della scena del gossip e sulla bocca di tutti. La causa è da ricondurre alla sua ospitata, qualche settimana fa, a “La Confessione“, programma condotto da Petere Gomez, dove la Barale aveva finalmente rivelato la causa della fine del suo matrimonio, nel 2002, con l’opinionista di “Uomini e Donne”, Gianni Sperti.

La Barale ha deciso di riprendere l’argomento durante l’ultima puntata di “Live- non è la D’Urso” e sottoponendosi alle “cinque sfere”, ha deciso di rispondere ad alcune delle domande in merito alla questione Sperti. Ospite di Barbara D’Urso, la Barale ha confermato che il matrimonio con Sperti è terminato perchè lui voleva dei figli, mentre lei pensava alla carriera.

Ha poi aggiunto che all’epoca lavorava solo lei e che per fare un figlio serve stabilità economica. La Barale ha chiuso il discorso dichiarando che non ha piacere a parlare di Gianni e che per lei il suo ex marito è ormai finito nel dimenticatoio. La risposta di Sperti però non si è fatta attendere e attraverso il suo profilo Instagram ha espresso la propria opinione.

L’opinionista ha pubblicato uno scatto nel quale lo si vede assorto nei suoi pensieri, mentre fuma una sigaretta e sotto la didascalia: “Non devi cercare di fare in modo che le cose vadano come vuoi, ma accettare le cose come vanno: così sarai sereno“. Gianni non ha esplicitamente fatto riferimento alla sua ex moglie, ma appare chiaro che la frase fosse indirizzata a lei.

Sperti ha raramente parlato delle nozze con la Barale e non è mai entrato nel dettaglio della fine della loro relazione. I rapporti tra i due ex coniugi a quanto pare sono inesistenti e dopo il divorzio non è rimasto nulla. Sia Paola che Gianni hanno intrapreso strade differenti e lo stesso Sperti non ha mai nascosto la sofferenza vissuta e superata grazie all’aiuto di Maria De Filippi e “Uomini e Donne”.