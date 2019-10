Raz Degan: “Non me ne frega più niente di mostrarmi”

Per anni è stato uno dei modelli più ricercati a livello mondiale, ma prima di raggiungere la grande notorietà, Raz Degan non ha sempre avuto una vita in cui potersi cullare tra agi e lussi. A volerlo ricordare è lui stesso per mezzo di un’intervista esclusiva rilasciata a Tgcom24, grazie alla quale svela di aver voluto cambiare vita, diventando ora un maestro di yoga.

Dopo essersi fatto conoscere in Italia grazie all’indimenticabile spot della Jägermeister, con gli anni Raz Degan ha riempito le riviste di cronaca rosa per via della sua love story con Paola Barale. La sua ultima apparizione televisiva risale però a due anni fa, quando dopo essere sbarcato sull’Isola dei Famosi, è riuscìto ad imporsi arrivando a vincere il reality.

Da allora però, il modello di origini israeliane si è allontanato dal mondo dello spettacolo. Il motivo di questa scelta è presto detta, ed è lo stesso attore di Squillo a volerla rivelare. “Mi sono reso conto che nella vita non c’è mai un punto di arrivo”. E fermandosi a riflettere sulla sua vita, il 51enne ex modello arriva a concludere di non amare molto il mondo dello spettacolo.

Dal suo punto di vista, tutto ciò che ruotava intorno alla sua fama si è dimostrato in realtà vuoto di contenuti. “Non me ne frega più niente di mostrarmi” arriva a sentenziare considerando gli anni trascorsi, un passato in cui ritiene di non essersi mai dedicato alle cose veramente importanti.

Si spiega così perché abbia deciso di partecipare ad un recente cortometraggio intitolato “The True Story” in cui si narra sia della sua vita professionale che privata, lanciandosi allo stesso tempo anche in un progetto che lo porterà in Niger. Con una missione umanitaria dell’Onu, Raz Degan vuole ancora una volta mettersi alle spalle la sua precedente vita, anche perché per sua stessa ammissione, lui ha avuto modo di inseguire un sogno che ha potuto realizzare, da qui conclude che “noi possiamo sognare, la cosa più bella dei sogni è quando diventano ricordi”.