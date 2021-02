"L’Isola dei famosi", ufficializzati altri tre concorrenti

La prima puntata de “L’isola dei famosi” andrà in onda il 12 marzo in prima serata su canale 5. L’ufficializzazione dei concorrenti arriva con il contagocce e nella giornata di oggi sono arrivate altre tre conferme via instagram. Oltre ai nomi già confermati – Vera Gemma, Drusilla Gucci, Brando Giorgi, Awed ed Elisa Isoardi – oggi è arrivata la notizia della partecipazione di Carolina Stramare, il Visconte Ferdinando Guglielmotti e il modello Akash Kumar.

Carolina Stramare, nata a Genova nel 1999, ha vinto il concorso di Miss Italia nel 2019. Cresciuta a Vigevano, dove vive tuttora, ha conquistato il pubblico grazie alla sua naturale bellezza e ai suoi occhi verdi. Dopo il diploma di maturità linguistica ha studiato grafica e progettistica presso l’accademia di belle arti di Sanremo.

Nel Novembre del 2019 qualcuno ha parlato di un flirt con il noto cantante Eros Ramazzotti, di cui è una fan, ma Carolina ha smentito con decisione. Akash Kumar è un modello nato a New Delhi nel 1991 e poi trasferitosi a Verona. Il padre è un imprenditore italiano di origine indiana e la madre è una ex modella brasiliana. Molto legato all’India, quando può si reca a trovare la nonna paterna.

Ha già partecipato a “Temptation Island” e “Ballando con le Stelle“, dove è stato protagonista di numerose scaramucce verbali con Selvaggia Lucarelli. Dotato di notevole bellezza e occhi di ghiaccio, attirerà senza dubbio le attenzioni del pubblico femminile, alle prese con la dura vita dell’isola.

Ferdinando Guglielmotti può vantare il titolo di Visconte, vive in un vero castello e in molti lo conoscono come “il re di Capalbio”. Seguendo le orme del nonno, si occupa dell’azienda di famiglia Mamma Maremma. Occhi grigio azzurri e chioma brizzolata, rappresenta il fascino dei cinquant’anni. Attento alla sua immagine, è single e vive ancora con la madre.