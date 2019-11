La Miss Italia Carolina Stramare smentisce il flirt con Eros Ramazzotti

Da qualche ora il gossip ha preso ad impazzare e ha travolto come un fiume in piena, il cantante Eros Ramazzotti e Miss Italia 2019, Carolina Stramare. Nello specifico, il settimanale “Spy” ha pubblicato un articolo, secondo il quale Carolina, dopo otto mesi di relazione, avrebbe lasciato il suo fidanzato Alessio e che la causa sarebbe proprio Ramazzotti.

Eros, che dopo la fine del suo matrimonio con Marika Pellegrinelli, dalla quale ha avuto due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio, è tornato single. La coppia è stata insieme per dieci anni e la scorsa estate ha annunciato la separazione. Nonostante Marika sia pià volte stata paparazzata in compagnia dell’imprenditore Charly Vezza, ha comunque mantenuto un rapporto civile con Eros, per il bene dei bambini.

Dopo la bomba lanciata dal settimanale “Spy”, il gossip ha iniziato ad impazzare ed è tornato alla mente il racconto che la stessa Miss Italia avrebbe fatto a proposito di Eros. Nello specifico la ragazza ha dichiarato che dopo la sua incoronazione come la più bella d’Italia, Eros le ha personalmente fatto i suoi complimenti.

Carolina non ha nascosto che si tratta di un’artista che stima, nonchè suo idolo e ha raccontato di quando lui l’ha invitata addirittura ad un suo concerto. Tutti hanno pensato che magari a quei messaggi ne sono seguiti degli altri e i due hanno instaurato un certo feeling che ha portato la Stramare a lasciare il suo fidanzato.

Miss Italia è però intervenuta personalmente e al portale “Isa&Chia.it” ha categoricamente smentito il flirt con il cantante romano. Ha raccontato che i contatti ci sono stati solo quando lui le ha fatto i complimenti per la proclamazione dato che lei più volte lo aveva citato, in quanto gran parte dei suoi tatuaggi riportano frasi di canzoni sue. In particolare la canzone “Mamarà“, della quale Carolina ha una frase tatuata sulla gamba e dedicata alla sua mamma scomparsa un anno fa.

Nello specifico la ragazza ha dichiarato: “Mi spiace la malizia che viene messa in questo argomento poichè è un’artista che rispetto così come rispetto la mia persona e i miei venti anni. Vi ringrazio per avermi dato modo di porre fine a questo vociferare“. Insomma Carolina precisa ufficialmente che tra lei e Eros Ramazzotti non c’è nulla, sarà davvero così? Non resta che attendere nuovi sviluppi, semmai c’è ne saranno.