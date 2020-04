L’Isola dei Famosi, Sossio Aruta si candida: "È un mio pallino da sempre"

Sossio Aruta ha fatto parte della quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara. L’ex cavaliere di “Uomini e Donne”, entrato a gara iniziata, è riuscito ad arrivare fino alla finale.

Il calciatore si è ritrovato al centro dell’attenzione a causa delle sue numerosi liti con Antonio Zequila. Per molti l’ingresso di Sossio Aruta ha mandato in frantumi il percorso dell’attore negli studi di Cinecittà, facendogli perdere immediatamente la leadership conquistata nei mesi scorsi.

Le parole di Sossio Aruta

Intervistato da “La Gazzetta dello Sport“, dichiara che da single ha vissuto una vita molto agiata, dichiarando di non essersi fatto mancare nulla. Infatti in quegli anni rivela di aver comprato due case, automobili e partecipando a numerose serate. Ora invece Sossio Aruta ammette di lavorare come scaricatore di frutta e verdura sottolineando di non vergognarsi di nulla.

Negli anni scorsi, Sossio Aruta non ha mai nascosto il suo desiderio di partecipare a “L’Isola dei Famosi“. In questa chiacchierata alla rivista sportiva ripete nuovamente i suoi sogni: “Il mio sogno ammetto che è L’Isola dei Famosi. È un mio pallino da sempre. Poi un futuro ancora nel calcio. C’è sempre quel traguardo del giocare a 50 anni. Poi mi piacerebbe allenare”.

Successivamente parla della sua esperienza a “U&D” e del rapporto con la sua attuale compagna: “Andai da separato in cerca d’amore al programma Uomini e Donne e la ritrovai. Io avevo giocato a Taranto e andavo a tagliarmi i capelli da suo papà. Lei era piccola. Ora non la lascerei per niente al mondo. E abbiamo Bianca, che è uno spettacolo”.

Infine ammette di non volersi trasferire a Milano Marittima, poiché si trova benissimo a Taranto, e grazie al suo mare pulito lo paragona alle Maldive.