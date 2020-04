U&D, matrimonio rinviato per Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Dopo l’annuncio del rinvio del matrimonio di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, altri due protagonisti – ormai ex – del celebre dating show di Canale 5 “Uomini e Donne”, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, hanno deciso di rinviare le nozze a data da destinarsi. A rivelare la decisione di posticipare le nozze sono stati proprio il terzo finalista del “Grande Fratello Vip” e la sua compagna, Ursula, da cui ha avuto una bimba, la piccola Bianca.

La coppia ha deciso di non sposarsi più – o almeno per il momento – a causa dell’emergenza Coronavirus, che sta modificando totalmente le abitudini degli italiani, ma soprattutto ha fatto venir meno l’entusiasmo e la leggerezza con cui si dovrebbe affrontare un momento tanto bello quale quello del matrimonio.

Matrimonio rinviato per Sossio e Ursula

I fan del programma di Maria De Filippi potranno quindi prepararsi a due eventi importanti nel 2021, cioè quello del matrimonio di Sossio e Ursula, ma anche quello di Riccardo e Ida. Nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip Nuovo Tv la Bennardo ed il suo compagno hanno infatti confermato che è stato tutto rimandato al 2021.

Al momento però Aruta e la compagna non hanno voluto condividere con i lettori la data delle nozze, dichiarando che verrà rivelata solo ed esclusivamente in tv a “Uomini e Donne”, in presenza di Maria De Filippi. L’amore di Sossio e Ursula è infatti nato proprio negli studi Elios del popolare dating show, l’omaggio a Maria De Filippi sembrava quindi quasi doveroso: “Ci piacerebbe sposarci d’estate, ma ormai sarà per il prossimo anno visto che è tutto fermo per l’emergenza sanitaria…Sveleremo la nuova data solo alla De Filippi“.

Sossio ha già fatto la sua proposta a Ursula durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà del “Grande Fratello Vip 4”, reality show condotto da Alfonso Signorini e dove Sossio si è piazzato al terzo posto. Sossio ammette che comunque l’idea di sposarsi era già nell’aria. Ciò che li aveva frenati era stato il fatto che entrambi erano già stati sposati in chiesa, quindi per loro non rimaneva che il matrimonio civile. A breve entrambi otterranno il divorzio, quindi saranno liberi di unirsi nuovamente in matrimonio. Inoltre dopo la nascita di Bianca, Sossio vuole che Ursula diventi sua moglie.