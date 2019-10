Sossio Aruta si propone per L’Isola dei Famosi: "Lo farei gratis"

Sossio Aruta ha conquistato la sua notorietà televisiva grazie alla sua partecipazione al trono over di “Uomini e Donne”, il dating show in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. In questa circostanza l’ex calciatore del Cervia ha fatto parlare molto grazie alla sua conoscenza con Ursula Bennardo.

I due hanno avuto un rapporto molto travagliato, ma dopo tante complicazioni, e con una partecipazione a “Temptation Island Vip“, entrambi decidono di uscire dalla trasmissione insieme. Al momento si stanno godendo il loro rapporto, grazie alla nascita della piccola Bianca e delle nozze che potrebbe avvenire nell’anno venturo.

Le parole di Sossio Aruta

Intervistato dal settimanale “Di Più Tv“, diretto da Osvaldo Orlandini, Sossio Aruta ha voluto proprio parlare delle future nozze con la sua compagna, rivelando che ci tiene molto a un matrimonio fatto come si deve: “Quando sarà il momento ci sposeremo: anche se Ursula dice che sarebbe sufficiente fare benedire le fedi io voglio una cerimonia di nozze come si deve, la più bella del mondo”.

Al momento con l’attuale compagna ha dei progetti molto importanti, come l’apertura di un negozio dedicato all’abbigliamento, che dia la possibilità ai bambini dai 0 ai 10 anni di vestirsi con degli indumenti firmati da lui e Ursula Bennardo.

La possibilità di partecipare a “L’Isola dei Famosi”

Per il momento mancano ancora alcuni mesi per la prossima de “L’Isola dei Famosi“, il reality di Canale 5 che, salvo cambiamenti all’ultima ora, dovrebbe essere condotto nuovamente da Alessia Marcuzzi. Fino a questo momento uno dei nomi più accostati alla trasmissione è proprio quello di Sossio Aruta.

L’ex cavaliere di “Uomini e Donne“, incalzato dal settimanale, ha aperto a questa possibilità aggiungendo: “La farei pure gratis”. Questo sembra un vero e proprio invito da parte di Sossio nel partecipare al programma, ma staremo a vedere se gli autori decidono di farlo sbarcare in Honduras.