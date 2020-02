L’Isola dei Famosi, Mediaset vuole Mara Venier alla conduzione

Il programma “Domenica In” è una delle poche certezze in casa Rai. Infatti, grazie ai successi degli ultimi anni, l’azienda di Viale Mazzini vuole confermare nuovamente Mara Venier e portare avanti la sua trasmissione che ha praticamente portato alla cancellazione di “Domenica Live” nel primo orario pomeridiano.

Nonostante questo, Mediaset starebbe facendo una corte serrata per far condurre a Mara Venier la prossima edizione de “L’Isola dei Famosi”. La trattativa ad oggi pare alquanto difficile da realizzare, ma sia l’azienda del Biscione che la Rai sembrano avere dei piccoli problemi.

Mara Venier a “L’Isola dei Famosi”

Mediaset sta avendo numerosi problemi per organizzare il suo palinsesto, la confusione dell’ultimo periodo sembra esserne una prova. Ma anche in Rai le cose non vanno nel migliore dei modi, a causa di alcuni grattacapi politici, come la vicenda dell’amministratore delegato Fabrizio Salini.

Il punto cruciale di questa vicenda sembra essere un altro. Infatti, sempre secondo le ultime indiscrezioni, Barbara D’Urso dovrebbe tornare a condurre “Domenica Live” nel primo pomeriggio. Per alleggerirsi quindi dai suoi numerosi impegni, la “Barbarella” potrebbe rinunciare all’edizione del “Grande Fratello Nip”, nonostante in questi mesi abbia ribadito più volte di essere stata confermata da Mediaset per questo ruolo.

Se questo scenario diventasse realtà, per “Blogo” la possibilità di vedere Mara Venier sulla rete pubblica non sarebbe uno scenario così impossibile: “Il ritorno della Venier all’Isola, stavolta come conduttrice e non come opinionista come fece nel 2007 (in Rai) e nel 2015-2016 e nel 2018 (su Canale 5), potrebbe essere clamorosamente realtà. Con buona pace di Ilary Blasi, che sembrava destinata alla conduzione del reality prodotto da Banijay Italia”.

Di certo sarebbe un colpo di scena incredibile, ma “L’Isola dei Famosi” con la conduzione di Mara Venier guadagnerebbe davvero tanti punti a favore, poiché la “Zia Mara” resta uno dei volti più amati dai telespettatori.