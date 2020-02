L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi e la cancellazione del reality: la reazione della conduttrice

Periodi di magra per lady Totti, dopo aver rifiutato di condurre ancora una volta il programma “Grande Fratello Vip“, concesso poi ad Alfonso Signorini, suo ex opinionista, Ilary Blasi si è ritrovata di fatto senza programma da condurre. Da molto si parlava di un eventuale conduzione del reality “L’isola dei famosi” ma a seguito della sua cancellazione da parte della Mediaset, per la conduttrice perdura il suo stato di mancanza di programma.

La donna, come ha riportato il settimanale “Oggi” ed anche “Dagospia” è parsa altamente delusa e seccata nell’apprendere la notizia della cancellazione del programma succitato. Delusione scaturita dal suo senso di riscatto, dopo infatti aver rifiutato il GF, la Blasi vuole dimostrare di essere capace di ampliare i suoi orizzonti e di essere capace di condurre diversi tipi di programmi.

Il settimanale Oggi riporta che il motivo della cancellazione da parte dei produttori, sia stato uno scarso budget, preferendo dunque rinviare il programma all’anno successivo, e pare che tra le conduttrici in lista vi sia proprio la Blasi. Un vero peccato per Ilary insomma, che era partita carica, con tutte le intenzioni di riportare una ventata di freschezza e di novità al programma, divenuto negli anni piatto e usurato.

Nonostante ciò però, non tutte le porte della conduzione di questa stagione sembrano chiuse; pare che infatti a breve andrà in onda “Lo show dei record” e secondo sempre il settimanale, anche se non è stato ancora confermato, alla conduzione vi sarà la Blasi, in coppia con Claudio Amendola. Una notizia che in effetti potrebbe risollevare l’umore della Blasi, provando a cimentarsi in questo nuovo format.

Ilary è stata reduce dalla conduzione di “Eurogames” dove pare che il programma abbia avuto in discreto successo di ascolti, anche grazie alla capacità di conduzione della Blasi, che non mai apparsa fuori luogo, con grande naturalezza ha saputo gestire bene il programma fino all’ultima puntata.