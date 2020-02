Cancellata "L’Isola dei Famosi": Canale 5 punta su "All Together Now"

Negli ultimi giorni, la notizia di un eventuale rinvio dell’Isola dei Famosi, ha trovato una risposta definitiva dai vertici di Canale 5. Infatti, così come riportato dal sito davidemaggio.it, l’azienda del biscione punta nuovamente sul programma di successo condotto da Michelle Hunziker, All Together Now. Nonostante la trasmissione della conduttrice elvetica sia andata in onda fino a dicembre, tutto sembrerebbe pronto per ripartire dalla prossima primavera.

Quindi, per gli appassionati del genere reality wild, ci sarà da aspettare qualche mese per scoprire i nuovi naufraghi e le avventure in Honduras tra mosquitos e playa feliz. Una delle certezze dell’Isola dei Famosi riguarda la conduzione che non sarà più affidata alla veterana Alessia Marcuzzi. Quest’ultima sarebbe orientata verso la conduzione del Coca Cola Summer Festival che andrà in onda la prossima estate su Canale 5.

Se per Alessia gli impegni su Canale 5 saranno soprattutto impiegati per la prossima estate e, con ogni probabilità, in autunno con Temptation Island Vip 3, la conduzione dell’Isola dei Famosi sarebbe appetibile per tre nomi forti della televisione italiana: Ilary Blasi, Paola Perego e Belen Rodriguez. Tra le tre ipotetiche candidate, colei che sembrerebbe essere in pole position è proprio la moglie del Pupone Francesco Totti.

Tutto da rivedere

E’ ufficiale che in primavera non vedremo né l’Isola dei Famosi né il Grande Fratello Nip. L’azienda di Piersilvio Berlusconi preferirebbe far riposare i telespettatori e non sovraccaricare la messa in onda di troppi reality show. Gli amanti del genere dovranno attendere almeno il prossimo autunno 2020 con l’aggiornamento dei palinsesti televisivi di Mediaset.

E’ giusto evidenziare, però, come l’ultima edizione del reality wild condotto da Alessia Marcuzzi abbia avuto ascolti non propositivi ed uno share di poco superiore al 14%. Forse, in virtù dell’esperienza pregressa, la dirigenza Mediaset virerebbe verso una messa in onda dopo alcuni mesi dalla fine del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.