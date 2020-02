L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi dice no al programma: il motivo e la frecciatina di Karin Trentini

Già nei giorni precedenti si vociferava di un’ipotetica rinuncia della conduzione del famoso programma di naufragi “L’isola dei famosi” da parte della nota conduttrice Alessia Marcuzzi. Da sempre infatti la Marcuzzi è stato un volto indissolubile del programma, riuscendo anche a portare gli ascolti del programma a grandi indici di share.

Pare però che di recente si è avuta la conferma circa l’assenza a questa edizione numero 15; Alessia infatti ha dichiarato che non farà parte della conduzione del programma, nonostante la produzione abbia richiesto a gran voce la sua partecipazione allo show.

Le motivazioni alla base sono fondamentalmente semplici, e le elenca la diretta interessata: pare che di fatto la Marcuzzi abbia preferito solcare nuovi mari, e dedicarsi ad altri progetti lavorativi. Infatti sembra che la donna abbia non poche proposte di lavoro, parte proprio dall’appuntamento settimanale con il programma Mediaset “Le Iene“.

Sembra inoltre che Alessia abbia particolarmente gradito la conduzione del docu reality “Temptation island” non precludendosi dunque la possibilità di cimentarsi di nuovo in una rinnovata edizione. Pare che la Marcuzzi abbia avuto anche la proposta di condurre il programma “Lo show dei record“; insomma sembra in effetti un’agenda molto corposa da parte della donna.

Ciononostante c’è qualcuno non completamente d’accordo con quanto asserito dalla presentatrice, e pare che alla base le motivazione della sua assenza dal condurre l’isola siano ben altre. A sollevare la polemica è stata la moglie di Riccardo Fogli, Karin Trentini, dove ha postato una frase molto eloquente, con tanto di emoticon sorridenti, dove afferma: “Ha preferito rinunciare“, stando a comunicare che in realtà le cose non stanno così.

Secondo la Trentini infatti, molto probabilmente l’assenza della Marcuzzi al programma, sia da imputare al fatto che la produzione fece visionare al marito, Riccardo Fogli, mentre era sull’isola, un video di Fabrizio Corona che affermava di avere delle prove circa il tradimento della moglie. Ovviamente la notizia sconvolse Fogli, e la Trentini è dell’idea che dietro l’assenza della Marcuzzi, vi sia proprio la vicenda che ha coinvolto la coppia di coniugi.