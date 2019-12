"Le Iene": Pupo e Wanda Nara svelano nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

Pupo (nome d’arte di Enzo Ghinacci) e Wanda Nara, futuri opinionisti della quarta edizione de “Il Grande Fratello VIP” condotta dal giornalista Alfonso Signorini, hanno annunciato nel corso di un’intervista doppia al programma televisivo di Italia Uno “Le Iene” il nome di un futuro concorrente del reality show. I due opinionisti, attraverso le risposte alle domande delle Iene, hanno parlato un po’ di sè e delle loro aspettative circa l’esperienza televisiva che stanno per intraprendere, in una veste totalmente nuova per entrambi.

Pupo e Wanda hanno poi annunciato il nome di un nuovo concorrente che entrerà nella casa più spiata di Italia: Antonio Zequila. Antonio è un attore cinquacinquenne che ha preso parte a numerose soap opera, fotoromanzi e serie tv come “Centrovetrine”, “Carabinieri” e “Il bello delle donne”. L’attore ha già partecipato a reality show: memorabile è la sua partecipazione a la terza edizione de “L’Isola dei Famosi” (nel 2005).

Antonio viene sicuramente ricordato per la sua litigata con il cantante Adriano Pappalardo avvenuta nel corso di una puntata di “Domenica In”, condotto da Mara Venier che ha perso la conduzione del programma proprio per l’increscioso fatto. Quella litigata, andata in onda il 22 gennaio 2006, è diventata uno dei momenti maggiormente trasmessi e ricordati della televisione italiana.

Nel 2011 ha partecipato ad un altro reality show: “Uman – Take Control”, condotto da Rossella Brescia ed il Mago Forest su Italia Uno, senza però aver mai avuto la possibilità di entrare in gioco. L’ex concorrente de “L’Isola dei famosi” è speso ospite dei talk condotti da Barbara D’Urso quali “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”.

Antonio Zequila si aggiunge dunque ad altri concorrenti già certi: il cantante Pago, la showgirl Antonella Elia, il giornalista e conduttore televisivo Michele Cucuzza, la conduttrice Adriana Volpe, l’attrice e produttrice cinematografica Rita Rusic ed il modello Andrea Denver.