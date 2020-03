L’intervista, Elena Santarelli parla della malattia del figlio e sul suo passato rivela: "Non lo rifarei più"

Il programma di Maurizio Costanzo, “L’intervista”, è tornato su Canale 5 ogni giovedì sera in seconda serata alle 23.30. A differenza di altre trasmissioni bloccate dalla rete Mediaset, Costanzo manda in onda la sua creatura.

L’ospite della seconda puntata sarà Elena Santarelli che tornerà a parlare dell’angosciante periodo in cui ha dovuto, insieme al marito Bernardo Corradi, fronteggiare la malattia del figlio Giacomo, guarito un anno fa dal tumore alla testa che lo aveva aggredito.

Elena Santarelli ricorda la battaglia del figlio Giacomo

Tempi duri che non dimenticherà mai e che, come lei stessa dichiara, le rimarranno sempre dentro: “Ma non è solo il dolore di mio figlio, è tutto il dolore che ho visto di tante altre famiglie, questo mi piacerebbe raccontare. È devastante sotto tanti punti di vista…non so quante persone frequentano le camere mortuarie degli ospedali di pediatria, per me questa è stata l’esperienza che mi ha proprio congelato”.

In questo momento in cui gli italiani sono sopraffatti dall’emergenza del Coronavirus, le altre terribili patologie non si sono certo arrese a questo nuovo virus, purtroppo. Milioni di pazienti continuano la lotta per sconfiggere il loro mostro, con questo nuovo fardello chiamato Covid-19 e il terrore di essere contagiati.

Il figlio Giacomo vittima di bullismo

Elena Santarelli, durante la chiacchierata con Maurizio Costanzo, rivolge un pensiero a tutte quelle mamme che non hanno avuto la sua stessa fortuna: “Non hanno più la gioia di sentire il profumo dei figli. Mi sento una privilegiata, non in colpa ma mi sento una privilegiata”. Ricorda anche quando il figlio fu vittima di bullismo da parte dei suoi compagni e ha la convinzione che sia un bene parlare anche di questo, di modo che le famiglie possano rendersi conto del problema per poterlo risolvere discutendone in famiglia.

Il discorso poi si sposta sul suo matrimonio con Bernardo Corradi, avvenuto nel 2014. Ammette di aver superato la gelosia che la contraddistingueva in passato: “Sono un po’ meno gelosa rispetto agli anni passati. Ho fatto tante cose matte per Bernardo”. Ma una cosa di cui si è pentita è aver realizzato un calendario sexy ed è sicura che ora non lo rifarebbe di certo: “Non rifarei il calendario. Lì non avevo il pensiero materno, l’ho fatto con il pensiero del guadagno e di accendere il mutuo”.