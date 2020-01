Elena Santarelli risponde una volta per tutte alle domande invadenti dei fan

Elena Santarelli, nota showgirl e testimonial televisiva, in queste ultime 24 ore ha risposto ad una mole non indifferente di quesiti, formulati dai suoi 1,7 milioni di fan di Instagram. Nell’ultimo round di domande, la 38enne di Latina è stata spietatamente sincera, appagando gran parte delle curiosità dei fan.

Ma quali sono, dunque, le informazioni private che il popolo dei web desidera conoscere su Elena Santarelli? Che tipo di interrogativi hanno lasciato col fiato in sospeso i followers della popolare showgirl? Insieme alle domande più classiche, riguardanti la famiglia e il rapporto con suo marito Bernado Corradi, ci sono stati alcuni quesiti un tantino più particolari e scomodi.

Sebbene dei drammatici problemi di salute di suo figlio Giacomo se ne sia parlato fino allo sfinimento, i followers di Elena Santarelli hanno riproposto quesiti inerenti il tumore del piccolo Jack: “Come fai a dormire la notte dopo quello che ti è successo?”, ha chiesto un utente, senza tanti giri di parole.

Attraverso le sue Instagram stories, Elena Santarelli ha così replicato: “Dormo in maniera diversa. Sono consapevole che non esiste solo il tumore come pericolo… Ci sono così tante variabili della vita, non vivo più se mi focalizzo solo su quel pensiero che intendete. Prova a chiudere gli occhi a pensare quante cose possono accadere, a quel punto hai due strade: vivere nella paura oppure godere dell’oggi e pensare a cose belle”. Complice il poco tempo e il numero spropositato di domande, per Elena Santarelli è stato facile rispondere a quelle meno spinose, tralasciando le altre alla fine, alle quali ha promesso di replicare per forma scritta in un secondo momento.

L’impressione finale è che Elena Santarelli, pur riconoscendo le accuse che gli spietati leoni da tastiera le imputano, sia fermamente convinta che la sua forza di volontà e atteggiamento ottimistico sia da ispirazione e stia influenzando positivamente tante donne e madri italiane in difficoltà. Ciononostante un certo numero di domande sono rimaste inevase e alcuni followers di Elena Santarelli, pignoli e particolarmente polemici, si sono lamentati per la vaghezza delle risposte.